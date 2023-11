Quel film ? Un guide pour vous aider à choisir en fonction de vos envies

Vous aimez le cinéma sous toutes ses formes mais vous ne savez pas forcément quel film correspond à votre humeur.

Le guide ‘Quel film?’ (404 Editions) de Nico Prat vous aide à choisir. L’auteur puise dans un catalogue de 250 films : blockbusters, films indépendants, animés, polar, thriller, humour, films cultes ou de niche, etc.



De Mon voisin Totoro, à The Wiz en passant par La Belle et le Clochard ou encore Tootsie, il y a forcément un long métrage que vous n’avez jamais vu ou que vous aurez envie de revoir.



Mais Quel film ? ne s’arrête pas là, à la manière d’une bande annonce sur papier et illustré, l’ouvrage vous conseille des projections dédiées aux vacances, à Halloween et même pour vous apprendre à grandir.

La mise en page est sympa, les couleurs pop en mettent plein les yeux, c’est amusant de picorer et de consulter par exemple, les Top 5 des meilleurs méchants, ou encore des meilleures évasions de prison.

Préparez le pop-corn et bonne séance! Pour acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici



