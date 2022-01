Ragnar Jonasson Dix âmes pas plus – Le polar du bout du monde - IDBOOX

Ragnar Jonasson, le maître du polar islandais et même du polar tout court nous gratifie d’un nouveau roman. Dix âmes pas plus nous fait découvrir un des coins les plus reculés d’Islande.

Bienvenue à Skalar, un charmant village situé sur une péninsule au Nord-est de l’Islande. Sa population ne compte pas plus de 10 habitants et ils vous accueilleront à bras ouverts. C’est exactement ce que pensait Una en répondant à une petite annonce.

Cette professeure lassée par la vie à Reykjavik accepte le poste d’enseignante dans ce village isolé au bout du monde. Dès son arrivée l’accueil est plus que glacial face à une étrangère.

Quels secrets cachent-ils ? Una va tenter de le découvrir malgré l’hostilité ambiante grandissante des villageois.

Dix âmes pas plus a plus l’apparence d’un thriller psychologique que d’un polar. Ce roman est un huis clos. Il y a effectivement un meurtre mais il est presque secondaire. Tout l’intérêt de l’histoire tient dans l’isolement du lieu et l’atmosphère qui devient de plus en plus étouffante.

On ne sait pas sur quel pied danser tous les habitants sont hostiles avec Una ou le deviennent au fil de ses investigations pour percer leur secrets. Les villageois font bloc face à une étrangère et ils ne la ménage pas.

Ragnar Jonasson prend son temps pour faire monter la pression. On ne voit pas du tout où il nous emmène. Pour nous égarer un peu plus, il sème quelques éléments fantastiques et historiques dans l’histoire. Le mélange est réussi et la surprise totale.

La constitution du livre est également originale. Les chapitres sont très courts. Ils font parfois une seule page. Ca donne un rythme très soutenu à l’histoire. On la dévore presque d’une seule traite. Ragnar Jonasson nous offre encore une fois une histoire captivante.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le livre.

