Range ta chambre au lieu de philosopher, un livre déjanté parfait pour les papas ! - IDBOOX

Quand Serge Bloch et Raphaël Porcheron travaillent en duo, ça donne « Range ta chambre au lieu de philosopher », un livre qui fait Bim, Bam, Boom, cœur, wouaffffffff !

Range ta chambre au lieu de philosopher c’est une tranche de vie entre Gabriel 3 ans et 4 mois et Raphaël 46 ans, d’après-vous qui est le papa ?

Ce petit livre rouge pourrait dépasser celui de Mao. C’est un petit traité de la paternité, hilarant, déjanté et décalé, et tellement vrai !

D’après vous ? On naît père ou on le devient ? Là est la question ! Et en plus, ce livre tombe à pic à quelques jours de la fête des pères ! La Valtynière, toute jeune maison d’édition nait pendant le premier confinement, l’avoue… cette parution est totalement opportuniste !

Au programme de Range ta chambre au lieu de philosopher : de l’humour, un zeste de poésie et un peu, beaucoup d’amour !



Allez pour vous mettre l’eau à la bouche, voici un petit moment de ma lecture. « …a senti que son fils commençait à comprendre la notion d’entropie quand il a souri à : « l’entropie c’et la tendance naturelle d’un système à aller d’un état ordonné à un état désordonné, comme ta chambre… »



Merci aux auteurs pour leur dédicace, j’adore !

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici

Envie de lire ? Piochez dans nos chroniques ici