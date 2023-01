Rebuild The World – Un manga post apocalyptique

Rebuild The World est un manga qui se déroule dans un monde post apocalyptique. Ce premier volume est édité chez Vega Dupuis.

De quoi parle Rebuild The World ? Une partie de la population vit dans des taudis où règne la mort et la désolation. Au milieu de ces ruines se dresse la cité de Kugamayama, protégée par une immense muraille.

Seuls les plus riches peuvent y vivre. Ils sont à l’abri de créatures génétiquement modifiées héritées de l’ancien monde.

Akira vit sur ces terres dévastées. Il n’a pas le choix. Il doit devenir un chasseur assermenté pour tuer ces bêtes et les revendre comme reliques du passé. Il se heurte vite à l’hostilité d’autres chasseurs qui veulent le tuer.

Rebuild The World – L’espoir d’un nouveau monde

Alors que tout semble perdu, Akira voit apparaître devant lui un fantôme. Cette intelligence artificielle sous forme de réalité augmentée lui sauve la vie. Fruit d’une technologie développée dans le passé, elle lui propose un marché.

Elle peut l’aider à survivre à ce cauchemar et à devenir un grand chasseur. Mais quelle en sera la contrepartie ?

Si le scénario de ce manga semble classique, le rythme de l’histoire et les dessins très fouillés captent l’attention. Rebuild The World est un cocktail d’action et d’humour réussi qui fait qu’on n’arrive pas à le lâcher jusqu’à la dernière page.

Rebuild The World est un nouveau manga à suivre de près. Un dernier conseil enlevez la couverture, vous découvrirez une surprise.

