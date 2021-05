Relaxations ludiques pour les bouts de chou, 25 activités pour rester zen - IDBOOX

Comment aider un enfant à se détendre tout en jouant ? Nathalie Peretti, sophrologue, vous propose dans ce livre 25 séances pour aider les petits à se relaxer.

Relaxations ludiques pour les bouts de chou est un petit livre simple et bien conçu. L’auteure s’adresse aux parents et aux accompagnants. Elle détaille des méthodes simples pour inviter les enfants à rester zen.

25 activités prêtes à l’emploi

Pour cela, ce guide pas-à-pas utilise des outils que les enfants connaissent : comptines, jeux de doigts, travaux manuels et chansons.



Chaque activité est détaillée, il n’y a plus qu’à suivre le mode d’emploi et faire participer l’enfant. La pâte à modeler, Dansons la capucine, les petites marionnettes, sont quelques exemples des outils que l’auteure utilise pour mener à bien ces temps calmes propices à la détente.



Relaxations ludiques pour les bouts de chou (Editions Le Souffle d’Or) est un guide aussi pour les parents, en communiquant avec les petits, en jouant, en laissant libre cours à votre créativité et à la leur chacun se sent apaisé, prêt à gérer ses émotions.

Petit antidote à la déprime et au stress, cet ouvrage est efficace avec des activités faciles à mettre en place.

Pour vous procurer ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

