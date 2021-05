Romans Star Wars La Haute République – Une nouvelle ère commence - IDBOOX

Star Wars La Haute République est une nouvelle série de romans et de Comics qui étend l’univers de la mythique saga.

On découvre l’histoire des Jedi et de la République avant l’épisode I, La menace Fantôme. Luc, Leia, Han Solo et Dark Vador n’ont pas encore vu le jour mais les chevaliers JEDI font déjà régner l’ordre dans la galaxie.

La FORCE est puissante et la République est en plein essor. La paix règne dans la galaxie mais le mal est tapi dans l’ombre. Voilà à peu près le pitch de départ qui va nous faire découvrir de nouvelles aventures de ces fameux chevaliers JEDI.

Cet univers va se construire petit à petit chez plusieurs éditeurs et sous divers formats : romans, comics ou BD. Les équipes de Lucasfilm Publishing ont fait appel à des auteurs différents pour chaque histoire pour proposer des romans variés et dynamiques.

Nous avons lu deux romans édités chez Pocket. La lumière des Jedi de Charles Soule, s’adresse aux adultes et En pleines ténèbres de Claudia Gray, est plus dirigé vers les ados.

Star Wars prend un nouveau départ

On ne rentrera pas dans le détail des histoires pour ne pas vous gâcher la surprise. Mais, sachez que ces deux livres proposent des intrigues solides et pleins de rebondissements.

On ne s’ennuie pas une seconde et on découvre les JEDI et Star Wars sous un angle inédit.

Vous ne serez pas pour autant dépaysés. On est en terrain connu avec tous les codes de la saga : Coruscant, padawan, sabre laser, airspeeder, etc.

Ce vent de nouveauté est vraiment appréciable. On vous recommande ces deux romans de qualité dignes de la saga Star Wars que vous soyez un inconditionnel ou non.

D’ailleurs c’est aussi un bon moyen pour céder pour la première fois à l’attraction de la FORCE.

