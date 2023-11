Samura – Un manga poétique et enchanteur

Samura est un manga tout en couleur édité par Vega-Dupuis dans la nouvelle collection Alpha. Préparez-vous pour un voyage entre mythe et réalité.

Samura est un One Shot. On suit les déambulations d’un samouraï dans un monde onirique. Le manga est constitué de petites scénettes avec un fil conducteur. Notre samouraï fait des rencontres extraordinaires au gré de ses pérégrinations.

Amnésique, il est à chaque fois déconcerté et pris au dépourvu mais il n’hésite jamais à jouer du sabre pour le bien ou le mal de la personne en face de lui.

Dans un restaurant désert, il croise un immortel masqué qui pointe une arme sur lui. Il vient ensuite au secours d’une femme arbre enchevêtrée dans ses branches. Il fait ensuite la rencontre d’un Daruma dépressif dans un temple.

Samura et plein de poésie. On se laisse porter par cette histoire. On est un peu perdu à l’image de ce samouraï mais aussi happé dans l’histoire. Est-il dans un rêve ? Est-il mort ?

Samurai est un vrai petit bijou tant au niveau du récit que des dessins. Chaque page ressemble à une petite aquarelle. Samura est un manga décalé véritablement enchanteur.

De quoi parle Samura ?

Samura nous propose de suivre l’histoire d’un samurai. Tout samurai se doit d’avoir une mission, la sienne consiste en fait à découvrir qui il est, et, finalement, à quel monde, à quelle époque, il appartient.

Il multiplie les rencontres avec des créatures parfois improbables, explorant un monde onirique à la fois drôle et inquiétant, épique souvent, contemplatif parfois, flamboyant de couleurs et de créatures diverses et variées.

