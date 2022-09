Sélection de BD, Comics et Manga pour les ados

Les graphiques sont à l’honneur ! Voici une sélection de BD, Comics et Manga destinés aux juniors à partir de 10 ans et les ados !

La Grande Traversée

Résumé

Mitsuya Majime travaille au service commercial de la maison d’édition Genbu shobô. Son sens aigu du mot juste lui permet de rejoindre l’équipe du service des dictionnaires. Il va devoir, avec ses nouveaux collègues de travail, qui partagent le même amour que lui pour les mots, se plonger dans la fabrication d’un nouveau dictionnaire : La Grande Traversée… Chantier qui va, pendant plusieurs années, profondément changer sa vie.

Pourquoi le lire

Ce one-shot (histoire en un volume) est l’adaptation du roman éponyme. On retrouve aux dessins Haruko Kumota, à qui on doit l’excellent Le Rakugo ou la vie (également édité par Le Lézard Noir).

La Grande Traversée est une véritable aventure humaine dans le monde de l’édition ai Japon. C’est une histoire d’amour pour les mots mais aussi l’histoire de collègues qui, au fil du récit (et en 15 ans!), se découvrent, s’apprivoisent ou prennent confiance en eux… Le trait de Haruko Kumota est fin, élégant sublime la lecture. La passion se dégage à la lecture, et on se laisse porter avec plaisir.

Les Damnés du Grand Large

Résumé

« Je colporte la plus étrange histoire qu’il vous ait été donné d’entendre, je vous l’échange contre un repas. » Il y a deux cents ans, un curieux voyageur fit résonner une taverne d’un inquiétant récit. Celui d’un navire pris dans la tourmente de meurtres inexplicables. Celui de cadavres de marins marqués d’un signe obscur, et d’un équipage terrorisé. Celui d’un jeune mousse au carnet rempli de monstres, qui semblait tout connaître des forces effroyables qui régissaient les eaux où le vaisseau s’était aventuré. Mais l’auditoire ne pouvait prévoir que derrière le récit fascinant du conteur se cachait quelque chose de plus sinistre que la mort elle-même…

Pourquoi le lire

Les Damnés du Grand Large, avec sa couverture sombre et son résumé intriguant, est une belle découverte.

La lecture est adroite malgré les quelques clichés sur la vie des pirates. Le récit sur le vaisseau pirate conté par le voyageur prend forme au fur et à mesure de l’histoire, pour se révéler sur les dernières pages et libérer un message fort.

Frôlant le fantastique, l’ensemble est bien mené et les dessins transmettent bien le côté sombre et sinistre. Saupoudrez ça avec un graphisme noir et détaillé, et vous détenez votre lecture-frisson !

Fables T1

Résumé

Chassés de leurs royaumes par l’Adversaire, les Fables trouvent refuge dans notre monde et établissent leur communauté au coeur même de New York. Cependant, aux antipodes du conte de fées, Rose Rouge, la soeur de Blanche Neige, aurait été assassinée, et c’est à Bigby, shérif de Fableville et Grand Méchant Loup repenti, de résoudre l’affaire. Deux suspects se détachent : Barbe Bleue, ex-amant de la jeune victime et serial killer compulsif, et Jack, bon à rien débonnaire, tout juste descendu de son haricot magique.

Pourquoi le lire

Avec cette nouvelle collection, Urban se lance dans un format plus compact, « de poche » (Fables vol.1 fait 400 pages, ce qui reste compliqué à mettre littéralement en poches !) à petit prix – soit de 6 à 10€. Parmi les premiers titres, on retrouve Batman, Transmetropolitan, Watchmen et bien sûr Fables.

L’occasion idéale de découvrir l’univers de ce comics qui revisite les contes dans le monde moderne. Le scénario mélange intelligemment les genres (fantastique, thriller, policier…), tout en gardant des touches d’humour. Le trait de Buckingham est inventif, constant et puissant.

À partir de 12 ans

Tidesong

Résumé

Sophie, une jeune sorcière qui peine à maitriser ses pouvoirs, est envoyée chez sa grand-tante, pour s’entraîner à l’examen d’entrée à la meilleure école de magie du royaume. Alors que sa cousine Sage et sa grand-tante Lan ne font que lui donner des corvées sans rapport avec la magie, Sophie décide de s’entraîner toute seule. Mais le sortilège tourne mal et Sophie emmêle sa magie avec celle de Lir, un jeune dragon d’eau. Lir est coincé sur la terre ferme et ne se rappelle plus d’où il vient. Pourtant il est tout ce que Sophie aimerait être : apprécié par la famille de Sophie et doué avec sa magie. Avec son aide, Sophie pense pouvoir réussir les examens d’entrées, mais cela signifie freiner Lir dans la recherche de ses souvenirs. Sophie sait que ce qu’elle fait est mal, mais sans l’aide de Lir comment pourrait-elle faire ses preuves ?

Pourquoi le lire

Tidesong se démarque par sa beauté et son ambiance Ghibli-esque : une vibrante palette de couleurs, des dragons d’eau, l’inspiration de la mythologie chinoise… Wendy Xu conte dans ce roman graphique une histoire d’amitié entre Sophie et Lir. Acceptation de soi et relations à autrui sont également au centre du récit.

Têtue et déterminée, Sophie n’en fait qu’à sa tête. Elle est aussi particulièrement égoïste (elle utilise Lir pour avancer dans son apprentissage), ce qui n’aide pas à l’apprécier. Elle finit par reconnaître ses torts, et c’est sûrement là la véritable force de l’histoire : l’importance de savoir s’excuser et reconnaître ses faux pas, quel que soit notre âge.

À partir de 10 ans Disponible à partir du 12 septembre

Neon Genesis Evangelion, Perfect Edition

Résumé

En 2015, alors que les humains ayant survécu au cataclysme du Second Impact se sont refugiés dans la cite? forteresse de Tokyo-3, de mystérieux Anges apparaissent, semant la terreur et la destruction. Pour les combattre, l’organisation Nerv possède la seule arme capable de les repousser : les Evangelion. Seulement, il lui manque encore l’essentiel pour activer ces gigantesques machines de guerre anthropoïdes : un pilote…

Pourquoi le lire

Que vous ayez ou non découvert Evangelion avec l’anime dans les années 1900 ou avec la première édition, il faut sauter sur celle-ci !

Le travail de qualité (couverture, papier utilisé, pages couleurs) et le grand format en font un très bel objet en plus d’une histoire aux thématiques fortes, dont les fins divisent encore aujourd’hui. Le trait de Sadamoto quant à lui est toujours aussi beau, même si parfois un peu daté, alors que le découpage et les actions (les combats entre Anges et Eva) sont fluides et maîtrisé·e·s. Un must-have dans sa bibliothèque.

Tome 1 et 2 déjà disponible

