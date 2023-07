Sélection de BD et graphiques à lire pendant les vacances

Rien de mieux pour vous détendre qu’un bon bouquin ! Voici notre sélection de BD et romans graphiques à lire pendant les vacances.

Nous vous donnons notre avis sur : Himawari House, de Harmony Becker (Rue de Sèvres).

Fortuna : La demeure de passage, de Élisabeth Jammes (Bande d’Ados). Adonis T1, de Team Adonis (Kamondo Books). Lore Olympus T4, de Rachel Smythe (Hugo).

Himawari House

Résumé

Américaine d’origine japonaise, Nao part un an pour Tokyo afin de renouer avec ses racines familiales. Sur place, elle loue une chambre à la maison Himawari et y fait la rencontre de Hyejung et Tina, coréenne et singapourienne, venues au Japon comme elle pour trouver leur voie et prendre leur indépendance. Les trois amies partagent leur quotidien et fréquentent la même école de langue japonaise.

Pourquoi le lire

Nao, Tina, Hyejung et les autres habitants de Himawari House se lient autour de repas, de sorties, de séries et de conversations sur la vie, l’amour et la famille.

L’immersion interculturelle est totale grâce au mélange d’anglais (et français chez nous bien sûr), japonais, coréen et singlish. Un roman graphique tranche-de-vie, doux-amer, dans lequel les hauts et les bas des personnages résonnent en nous.

Himawari House présente de belles histoires de partage et d’ouverture aux autres, d’apprentissage, d’adaptation à une autre – mais aussi de découverte de soi et de croissance personnelle.

Cible : ado-adultes

Fortuna : La demeure de passage

Résumé

Issue d’une longue lignée de devins, Fortuna étudie la magie de la divination sous la tutelle de Bélombra. Avec ses camarades, la démonologue Belladona et l’herbologiste Mandragore, Fortuna espère pouvoir écrire son nom dans Le Grimoire, le livre qui recense tous les sorciers. La date de l’examen approchant à grand pas, l’équipe s’installe dans la Demeure de Passage, une maison magique dédiée à l’entraînement des apprentis sorciers.

Pourquoi le lire

Une BD empreinte de magie et de mystères, dans laquelle la jeune Fortuna a bien du mal à trouver sa place. Le style graphique est sympa – il est frais, dynamique et coloré.

Dans ce premier tome, Fortuna craint de ne pas être à la hauteur des espérances de ses parents, et fera des choix qu’elle paiera le prix fort. Les sujets développés sont modernes et bien amenés dans le récit.

À partir de 11 ans.

Adonis T1

Résumé

La belle et fière Iana livre un duel acharné contre son ennemi, le prince Arhard. Sur le point de mourir, Iana n’a pas de regret, juste un souhait : si elle devait renaître, cette fois-ci elle voudrait devenir le chevalier du prince. Son vœu est exaucé. Iana se réincarne dans son propre corps, au moment de sa naissance. Avec les souvenirs de son ancienne vie, elle peut repartir de zéro. La jeune femme est prête à tout pour protéger le prince Arhard. Et peut-être changer ainsi le destin du monde.

Pourquoi le lire

La lecture oscille entre la vie actuelle d’Iana et ses souvenirs (planches bordées de noir). Le découpage du récit apporte un côté attrayant, car atypique, et crée une attente même si cela donne parfois un ressenti décousu.

Iana est une jeune femme qui a vécu une enfance et une vie difficile, et compte bien faire payer ses tortionnaires puisqu’elle se trouve réincarnée dans son propre corps.

Elle n’est pas un personnage qui apparaît sympathique – pour autant, elle est déterminée à améliorer cette vie et à retrouver l’Empereur Arhard. Mystères, action, tentatives d’assassinat : on n’a pas le temps de s’ennuyer à la lecture de ce premier tome d’Adonis. Un début prometteur, qui se termine sur une rencontre intrigante.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Lore Olympus T4

Résumé

L’Olympe est officiellement en train de perdre pied : Menthé est violente envers Hadès, Héra et Zeus ont des problèmes de couple qui impactent tous les dieux et Arès débarque et ne trouve rien de mieux à faire que d’aller réveiller la colère de Perséphone… Au milieu de ce chaos, Hadès et Perséphone réussissent tout de même à se retrouver pour faire le point sur leur relation. Vont-ils enfin s’avouer leurs sentiments ? Apollon de son côté harcèle Perséphone et arrive enfin à se retrouver seul à seul avec elle : un affrontement difficile va se jouer.

Pourquoi le lire

Un quatrième tome agréable à lire, au trait et couleurs toujours aussi magnifiques. Hadès et Perséphone se découvrent un peu plus : on en apprend plus sur leur passé respectif, alors qu’ils continuent de se rapprocher l’un de l’autre.

L’autrice arrive à aborder des thèmes difficiles sans en faire des tonnes. Le mélange d’humour et de thèmes plus délicats fonctionne toujours autant.

Cible : ado-adultes

