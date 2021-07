Shadow World, un livre qui ne fait pas d’ombre à l’art - IDBOOX

Connaissez-vous la Shadowologie ou l’Ombrologie ? Non ? C’est le moment de découvrir cet art dont Vincent Bal a le secret.

C’est tellement génial qu’Omaké Books lui consacre un livre !



Shadow World est composé des œuvres et d’une interview de Vincent Bal. Il y explique que l’ombrologie est une « science pas si sérieuse qui traite de la découverte d’images cachées dans l’ombre des objets du quotidien ». C’est une façon de trouver un sens à la vie de tous les jours, une façon ludique, humoristique et poétique de parler de s’exprimer.

Qu’est-ce qui se cache sous un masque chirurgical, un ananas, une boule à facette ? C’est tout cela et bien plus encore que vous découvrirez !



Nous sommes tombés sous le charme de Shadow World en passant par le livre et par le compte Insta de l’artiste. Et puis, la Shadowologie c’est aussi un art accessible à tous, on peut tous devenir des Shadwologiste et c’est assez génial !

Alors merci à Vincent Bal pour cette découverte qui sort de l’ombre !

