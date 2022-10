Shin Hanga, un beau livre sur les estampes japonaises modernes

Shin Hanga – Les estampes modernes du Japon (1900 – 1960) est un livre exceptionnel qui met en lumière des artistes tels que Goyo, Kotondo, Hasui…

Ils ont contribué à perpétuer l’art de l’estampe tout en adoptant une extrême perfection technique adaptée à leur siècle.

Shin Hanga veut dire en japonais les « nouvelles estampes ». Elles sont différentes des gravures sur bois telles qu’on les connait. Les Maitres de l’estampe contemporaine ont revu leur façon de montrer le monde. Par exemple, les femmes sont dessinées en se basant sur des modèles réels.

Les paysages, les animaux et l’architecture bénéficient de couleurs plus affirmées. Les artistes n’hésitent pas à montrer leurs émotions et collaborent fortement avec les imprimeurs, les graveurs et les éditeurs pour faire découvrir leur art.

Chris Uhlenback (marchand d’art) a voulu consigner tout cela dans un livre somptueux : Shin Hanga – Les estampes modernes du Japon (Editions Hazan).

Pour présenter aux amateurs un catalogue exhaustif, il s’est appuyé sur les magnifiques collections de Thobias Lintvelt et René Scholten. Il complète ce panorama époustouflant avec la collection de Shōzaburō Watanabe, un éditeur japonais d’estampes du 20e siècle.

Avec ce livre à la magnifique facture, vous allez découvrir les estampes sous un autre jour. L’auteur fait d’ailleurs le lien entre le passé et le 20e siècle nous invitant à comprendre toute l’évolution dans l’art de l’estampe. Sujets, chromatiques, formats, impression, 350 illustrations accompagnent les textes passionnants sur le Shin Hanga.

Si vous aimez l’art japonais, ce beau livre est un incontournable pour admirer les œuvres mais aussi pour comprendre l’évolution d’une nation.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

