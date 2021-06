Si la vie te donne des citrons fais-en une tarte meringuée, un livre qui donne la pêche ! - IDBOOX

En tant que fan du dessert je ne pouvais pas faire l’impasse sur le roman de Charlotte Léman, Si la vie te donne des citrons fais-en une tarte meringuée!

Clémence est une femme positive, elle fait face aux aléas de la vie, à ses contraintes. L’art de la concession ça la connait, pourvu que tout roule.

Seulement voilà, quand son mari décide de la quitter pour une autre et qu’en plus il impose sa présence jusqu’à la vente de l’appartement, elle disjoncte et s’effondre.



Grâce à sa copine Alice, Clémence n’arrondira plus les angles. Boostée par son amie, elles préparent un cocktail détonnant, un plat qui se mange froid, une revanche !



Si vous connaissez l’expression “douce comme un citron”, vous pouvez l’appliquer à Si la vie te donne des citrons fais-en une tarte meringuée ! Ce livre pétille comme un Mistral gagnant !



Ce feel-good donne la pêche, la banane et surtout c’est une jolie leçon de vie et une bonne réflexion sur la quarantaine. Le livre nous apprend aussi, qu’on ne peut pas tout contrôler dans la vie mais qu’on peut en choisir le goût ! Roman anti-déprime par excellence !

Instants suspendus

Le livre de Charlotte Léman fait partie d’une nouvelle collection Instants suspendus lancée par les éditions L’Archipel.

Cette collection propose aux lecteurs de se procurer des moments de lecture positifs, qui font du bien et on en a bien besoin en ce moment !

Pour vous procurer le livre format papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici

