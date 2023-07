Snow Ball Earth – Un manga post-apocalyptique givré

Snow Ball Earth est le manga rafraichissant de l’été publié chez Panini Manga. Snow Ball Earth est un manga de science-fiction qui mélange les genres.

Le manga débute dans l’espace avec un hommage aux Mecha. Tetsuo et un jeune garçon d’une grande timidité. Son seul ami est Yukio, un robot géant dans lequel il se glisse pour combattre des aliens venus envahir la Terre.

Lors de l’affrontement final Yukio se sacrifie pour sauver l’humanité. Tetsuo est éjecté dans l’espace et cryogénisé pendant 8 ans. A son réveil, il pense qu’il va être acclamé pour avoir sauvé la Terre mais en atterrissant il se rend compte que la planète est entrée dans une ère glaciaire.

La Terre est devenue une énorme boule de neige et toute trace de vie semble avoir disparue. Tetsuo part à la recherche de survivants. Malheureusement, les derniers êtres humains ne sont pas seuls. Des monstres géants ont également élu domicile sur Terre.

Snow Ball Earth – Quand la Terre entre dans une ère glacière

Snow Ball Earth est un manga de SF post-apocalyptique rythmé et original. Notre héros est en mode survie. Tetsuo enchaine les combats et les découvertes sur cette nouvelle Terre avec une idée en tête. Il veut se faire des amis.

D’une timidité maladive, il ne sait pas comment faire alors dès qu’il rencontre quelqu’un il suit une liste de recommandations. Tout en affrontant des monstres de plus en plus puissants, Tetsuo apprend à s’entourer et à nouer des liens avec d’autres humains.

Nous avons lu le tome 1 et le tome 2. Ce dernier confirme nous première impression. La qualité est au rendez-vous. On ne s’ennuie pas une seconde. Snow Ball Earth est étonnant, prenant et touchant.

Ce n’est pas un hasard s’il est recommandé par des artistes réputés comme Hideo Kojima (Metal Gear Solid) ou One (One Punch Man). Et maintenant pas idboox.

