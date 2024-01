Spy X Family Eyes Only – Un guide pour découvrir tous les secrets de la famille Forger

Entrez dans la grande famille des espions avec ce guide ultime sur le manga Spy X Family édité chez Kurokawa.

On ne présente plus le manga Spy X Family et la famille Forger. Mais les connaissez-vous vraiment ? Ces agents d’élite très spéciaux vont vous révéler tous leurs secrets dans ce Guidebook officiel.

Spy X Family Eyes Only – Découvrez les secrets de la famille Forger

Spy X Family Eyes Only lève le voile sur les documents classifiés de la famille Forger. Ce livre est une vraie mine d’informations si vous êtes fan du manga et encore plus si vous ne l’avez jamais lu. Il donne envie de se jeter dans la bataille dès les premières pages.

Le guide est à l’image de cette comédie pétillante. Il est décalé et surtout d’une grande qualité. Après une galerie de splendides portraits en couleur, on passe à la présentation de Loid, Anya, Yor et Bond. Vous allez entrer dans le quotidien et la tête des membres de la famille Forger.

Les fiches sont ultra complètes. Elles dévoilent leur identité, leurs goûts, leurs points forts, leurs caractères. Chaque élément est replacé dans le contexte de l’histoire et étayé avec des dessins.

Un guide qui regorge d’informations

Les pages fourmillent d’informations. Vous apprendrez par exemple tous les trucs préférés d’Anya ou les plats préférés de Yor. Ces fiches sont complétées par une série de questions réponses posées à Tatsuya Endo.

Spy x Family ne se résume pas à la famille Forger, le manga comporte de nombreux autres personnages. Ils sont aussi de la partie. Chaque protagoniste dispose d’une fiche détaillée. Un Story Guide nous aide à resituer les plus stratégiques en fonction des missions de la famille Forger.

Cette galerie de portraits est enrichie de bonus pleins d’humour. Vous découvrirez par exemple un recueil d’onomatopées en japonais ou le guide de la parfaite conversation pour obtenir un rencard. On ne s’ennuie pas une seconde.

Un livre riche et varié qui ne se moque pas du lecteur

Vous pourrez ensuite admirer une collection d’artworks tous plus beaux les uns que les autres réalisés par des mangakas de renom. On poursuit ensuite par une interview fleuve de Tatsuya Endo qui regorge de documents internes et d’explications sur ses inspirations.

Ce livre contient encore d’autres secrets mais on vous laisse la surprise.

Spy X Family Eyes Only est guide un incontournable qui complète parfaitement le manga.

