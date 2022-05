Star Wars – Une encyclopédie pas comme les autres avec tous les personnages LEGO

La nouvelle édition de L’encyclopédie des personnages LEGO Star Wars est le livre idéal pour célébrer May The 4Th.

Chaque année, le 4 mai est le jour de célébration de Star Wars. En anglais « May The 4Th », fait référence à la célèbre phrase May The Force be with you (Que la Force soit avec toi).

Quoi de mieux que la compagnie d’un bon livre pour fêter cette journée ? Il ne s’agit pas de n’importe quel livre puisque c’est L’encyclopédie des personnages LEGO Star Wars. Il marie les deux univers pour le meilleur. Cette nouvelle édition est éditée par Qilinn chez Huginn & Muninn.

Elle répertorie plus de 200 figurines LEGO Star Wars. L’ouvrage a été mis à jour avec les derniers personnages LEGO. Jedi, Sith, gentils, méchants, droids ou aliens, pas un seul ne manque à l’appel.

Il rassemble les figurines issues des Episodes I à IX, des spin–off mais aussi des séries animées Clone Wars et Rebels.

Star Wars – Une encyclopédie exhaustive avec une cadeau surprise

Chaque personnage est détaillé sur une pleine page avec le visuel grand format de sa figurine et diverses explications. Un petit topo vient expliquer l’origine du personnage.

Des encarts pointent également des détails spécifiques à chaque figurine qui seraient passés inaperçus à la vue de n’importe quel Padawan. Le patrouilleur impérial par exemple se distingue d’un trooper grâce à sa tenue. Il est le seul à arborer une lumière verte sur le torse, son pantalon est noir et une large bande sombre fait le tour de son casque.

La fiche fait également le lien avec d’autres figurines mais aussi des sets de véhicules ou des vaisseaux LEGO. On peut ainsi découvrir les différentes variantes des figurines de Boba Fett.

Outre la qualité de la mise en page et des infos, cette encyclopédie nous réserve une dernière surprise. Elle est vendue avec une figurine exclusive et inédite de Dark Maul.

Tout les ingrédients sont réunis pour nous donner envie de commencer une collection. Que la Force soit avec moi… pour résister.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter la nouvelle édition de L’encyclopédie des personnages LEGO Star Wars.