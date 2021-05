Street Art XXS – Petites œuvres pour grand art urbain - IDBOOX

Street Art XXS est un beau livre qui rend hommage aux œuvres de la rue et à 50 artistes maîtres du petit format.

Lors de nos promenades on croise souvent des fresques monumentales et bien souvent de toutes petites viennent se glisser sur les murs de nos villes.

Petit format et grand message

Edith Pauly s’est intéressée à ces œuvres de petites tailles qui ornent les dédales des rues. Les artistes, avec humour, passion, énergie s’expriment de façon anonyme et attirent nos regards.



Street Art XXS(Editions Alternatives) s’intéresse à une cinquantaine d’artistes. Collages, mosaïques, stickers, craies, tous les médiums utilisés pour créer ces œuvres sont répertoriés dans ce beau livre.



On part à la rencontre d’artistes comme Pablo Delgado, Pol Cosmo, Slinkachu, Max Zorn… ils expliquent leur démarche et pourquoi ils ont choisi de créer en “confidentiel” ces productions petites par la taille mais immense dans le message. C’est un voyage passionnant en terre du Street Art XXS !



Et pour le plaisir, je vous ajoute quelques photos personnelles d’art XXS !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elisabeth Sutton (@sutton.elisabeth)

