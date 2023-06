Tati et le Film sans fin – La BD hommage au cinéaste

Tati et le Film sans fin est une toute nouvelle bande dessinée. C’est une sorte de biographie en cases sur le cinéaste mythique et singulier qu’était Jacques Tati.

Arnaud Le Gouëfflec et Olivier Supiot nous offrent une revisite de la vie et de l’œuvre de Jacques Tati.

L’homme qui a su épater encore aujourd’hui des millions de personnes, est le créateur de génie de Jour de fête, de Les vacances de Monsieur Hulot et de Mon oncle.



Tati et le Film sans fin (Glénat), raconte sa vie, ses débuts au music-hall, son perfectionnisme, ses soucis financiers et son dernier scénario inachevé, Confusion.

Les bédéistes ont conçu un scénario original et atypique comme l’était Tati.



Parmi les passages de l’album les plus intéressants, on aime bien la présence de Bruleau et Boyère deux « philosophes » qui travaillent sur « une théorie du cinéma de Monsieur Jacques Tati ».



La fin du livre est émouvante, avec les témoignages dessinés de Spielberg, Duras, Allen… Elle montre à quel point le cinéaste a influencé les nouvelles générations.

On aime aussi le lien indéfectible avec Buster Keaton qui a insufflé à Tati son goût pour le muet ou encore le passage sur le tournage de Jour de fête.

L’album est un bel hommage à l’homme, au réalisateur. Cette BD donnera envie de revoir les films de Tati ou encore mieux de découvrir sa filmographie en se tenant un peu à l’écart des plateformes de streaming.

