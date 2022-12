The Mortal Instruments : la BD de la série à succès de Cassandra Clare en français !

The Mortal Instruments de Cassandra Clare peut se targuer d’être une des séries les plus adaptées dans des médium différents : film en 2013, série entre 2016 et 2019 (disponible sur Netflix) et bandes dessinées (débuté en 2017 pour la version originale).

Il nous manquaient ces dernières en langue française, et c’est maintenant chose faite (ou tout du moins, en cours) grâce à PJK !

Résumé éditeur

Clary est désespérée. Elle est témoin d’un meurtre perpétré par trois adolescents qu’elle seule semble voir, sa mère vient de disparaître et elle subit l’attaque d’une étrange créature qui veut sa mort. Ses certitudes et son monde s’effondrent. Elle entre – sans le savoir – dans une guerre entre Chasseurs d’Ombres et Créatures Obscures. Et si Clary était plus qu’une simple humaine ?

Notre avis sur The Mortal Instruments

Cassandra Jean donne vie aux personnages de Cassandra Clare dans cette adaptation. Le rythme est soutenu, les événements s’enchaînent de manière logique quoi qu’un peu rapidement par moments (la fête de Magnus par exemple).

L’illustratrice prend quelques libertés bienvenues (événements survolés ou au contraire, ajouts de scènes) afin de transcrire le mieux possible histoire, sentiments des personnages ou retournements de situation au format graphique. Ce n’est pas un exercice facile – choisir ce qui va être priorisé et ce qui n’apparaîtra pas – et dans l’ensemble, cela fonctionne. Qui plus est, La BD reste accessible aux personnes qui n’ont pas lu les romans, et réussit dans le même temps à être un joli complément pour les fans.

D’ailleurs, The Mortal Instruments a de forts airs de mangas : format, découpage des planches, utilisation du noir et blanc… Le trait de Cassandra Jean rend justice au scénario global et aux personnages de Cassandra Clare, mais a quelques lacunes du côté des backgrounds. La BD compte 6 tomes en tout, un pour chaque volume du roman.

Les deux premiers tomes sont sortis simultanément mi novembre en librairie : un bon choix de la part de l’éditeur qui permet au lectorat de plonger véritablement dans l’univers de Clare, puisque le 2e tome rentre un peu plus dans l’univers de l’autrice ; là où le premier installait plutôt l’histoire, les personnages et leurs relations.

Sans être parfait (les coupes dans le scénario donnent parfois un effet brouillon, confusant). Cette BD propose un retelling des romans sympathique, en plus de nous montrer des scènes inédites ou sous un jour nouveau.

