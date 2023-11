To A New You – Un manga qui brouille les pistes avec brio

To A New You est un manga de Shinji Mito l’auteur du très réussi Alma. Cette nouvelle série est éditée par Panini Manga.

Comme dans Alma Shinji Mito aime nous surprendre. L’histoire prend une direction puis elle se transforme pour changer de style. Le premier tome sert à planter le décor et à présenter les personnages.

Il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Le tome 2 se révèle indispensable pour appréhender dans son ensemble le manga. Si c’est possible.

Satoru Sakuma est un professeur torturé à la personnalité complexe. Il se sent mal dans sa peau et dans son couple. Il va tomber sous le charme et l’emprise d’une de ses élèves. Le manga démarre ainsi en relatant une tranche de vie sur fond de drame humain.

To A New You – Ne vous fiez pas aux apparences

On sent tout de même que l’histoire va vite basculer dans quelque chose de plus sanglant dans le genre Liaison fatale. On pense tenir le sujet de To a New You mais l’auteur réussit encore à nous semer avec un mystérieux virus qui décime la population. Le parallèle avec le Covid-19 n’est pas loin.

Avec ce nouveau paramètre, le manga change complétement de direction en nous entrainant dans une enquête apocalyptique dans une ville en proie au chaos.

Vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Le mystère va s’épaissir. Shinji Mito est le roi du Twist et on ne sait absolument pas où il va nous conduire.

Outre l’accroche du premier tome qui peut paraître discutable, le deuxième tome nous laisse entrevoir une suite pleine de rebondissements.

De quoi parle To A New You ?

Lorsque Satoru Satsuma, un professeur de lycée, découvre que sa femme le trompe, il part sur un coup de tête en voyage à travers le Japon. Il rencontre à Odawara, sa ville natale, une étrange jeune fille à qui il résiste en dépit de ses avances.

Satoru rentre chez lui et reprend le cours de son existence. Mais, à la rentrée scolaire suivante, une nouvelle élève du nom d’Aki Aioi intègre sa classe, et elle n’est autre que l’adolescente rencontrée à Odawara !

Aki semble déterminée à conquérir Satoru. Jusqu’où ira cette romance interdite entre un professeur et son élève ?

