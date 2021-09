Tout ce que je n’ai jamais su dire – D’Instagram au recueil de poésie - IDBOOX

Flore Perrault écrit des poèmes et dessine sur Instagram. @jecrisparfois a fait rapidement plus de 20K adeptes. Ses poèmes et créations graphiques sont aujourd’hui aussi un livre.

Ce n’est pas un conte de Perrault, mais une belle histoire. Tout ce que je n’ai jamais su dire est un recueil de poésie original, dans l’air du temps, joliment illustré par l’autrice.



Au fil des posts et au fil des pages, la jeune poétesse enchaine des perles poétiques. Pas d’emphase dans l’écriture et les illustrations du livre, des mots juste posés, doux et déchirants parfois qui se posent çà et là, comme des tournesols qui se dorent au soleil.



Flore Perrault fait pousser la graine : germination, éclosion, floraison, maturation, un cycle de vie bien à elle qu’elle partage avec toutes et tous.



Si vous avez envie d’un moment de lecture ludique et poétique lisez Tout ce que je n’ai su te dire, Collection Or des lignes (Ed. Frison Roche Belles-Lettres).

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? Consultez notre rubrique ici