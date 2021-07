Transformers Gloire à Mégatron - Des comics chez Kurokawa - IDBOOX

On connaissait Kurokawa pour ses mangas. L’éditeur a décidé de s’intéresser aux comics. Kurokawa frappe fort pour son premier essai avec Transformers.

Transformers Gloire à Mégatron est le premier tome de cette nouvelle série composée de deux volets. C’est l’adaptation VF de l’œuvre de l’écrivain Shane McCarty publiée en 2008.

Elle coïncide avec la première génération de Transformers qui correspond à la guerre des robots. Cette période a également servi de base à la série animée de Netflix.

L’univers est très sombre et violent. Le comics ne s’adresse pas aux enfants. Si on devait le comparer avec un manga, Transformers Gloire à Mégatron vise la même cible qu’un Seinen.

Transformers Gloire à Mégatron – La Terre en danger

Les Decepticons ont gagné la guerre contre les Autobots. Ces derniers sont en exil sur Cybertron, leur planète est dévastée. Pendant ce temps, Mégatron et les Decepticons envahissent la Terre et font régner la terreur. Ils s’emparent de New York et s’apprêtent à détruire la ville face la résistance impuissante des humains.

Ce scénario est mis en valeur par les dessins de Guido Guidi et Casey W. Coller. Oubliez les armures chatoyantes avec des couleurs éclatantes, tous les robots sont fidèles à l’apparence de cette période.

D’ailleurs, on relèvera un point amusant les Decepticons et les Autobots sont plus mis en avant dans leur forme de robots que de Transformers. Cela donne une impression de puissance décuplée par rapport aux humains.

Outre cette histoire sans concession, on relèvera également la qualité de cette édition avec une couverture cartonnée et grand format qui ressemble plus à une BD qu’à un comics.

Transformers Gloire à Mégatron est un incontournable pour les fans des Transformers et une curiosité qui donne envie d’en savoir plus pour les autres.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour lire un extrait ou vous le procurer

