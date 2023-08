Tsugai – Un manga inclassable plein de surprises

Tsugai est le nouveau manga phénomène d’Hiromu Arakawa. Il est publié chez Kurokawa.

Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque c’est la créatrice de de Full Metal Alchemist. L’auteure revient avec Tsugai Demon of The Shadow Realm. Elle nous livre une nouvelle série pleine de rebondissements, très prometteuse.

Le scénario est étoffé et ne se résume pas à des enchaînements de combats. L’histoire se dévoile au fil des pages.

Tsugai – Une aventure originale

Nous sommes catapultés dans un petit village le jour de la naissance de jumeaux. Nous retrouvons Asa et Yuru 16 ans plus tard. Leur vie est rythmée par les travaux aux champs et la chasse. On découvre au passage qu’une mystérieuse jeune fille est emprisonnée dans ce village sans comprendre pourquoi.

Le décor est planté mais l’auteure nous surprend en renversant complètement les codes du genre. L’histoire s’emballe. Ce petit village féodal est envahi par des hélicoptères et des tueurs sanguinaires. C’est le choc de deux mondes. Hiromu Arakawa mélange habilement tradition et modernité.

Nous ne vous en dévoilerons pas plus car tout l’intérêt de ce premier tome de Tsugai est de démêler l’histoire et de la découvrir par soi-même. On va de surprises en surprises.

Qui sont ces jumeaux ? Pourquoi vivent-ils hors du temps ? Quelle est leur vraie nature ? Qui est la jeune fille retenue prisonnière ? Et, qui sont les Tsugai ? Ce tome 1 présage une saga captivante qui oscille entre surnaturel et monde réel. Nous attendons la suite de Tsugai avec impatience.

Nous avons reçu à la rédaction le beau coffret collector de Tsugai. Il est à manipuler avec précaution car il est assez fragile. Le coffret en carton découpé comprend le tome 1 du manga, un médaillon en bois identique à celui du héros et une carte collector.

Le résumé de Tsugai

Chasseur aguerri, le jeune Yuru mène une vie paisible dans un village reculé au sein des montagnes, au contact de la nature. Il prend grand soin de sa jeune sœur jumelle, Asa, recluse depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin.

Quand de mystérieux oiseaux de métal attaquent la cité ancestrale, les rouages du destin se mettent en marche…

