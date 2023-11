Un livre de recettes pour apprendre à cuisiner comme à Hyrule ou sur la Terre du Milieu

Recettes et mixtures des mondes fantastiques est un livre de cuisine qui va vous faire voyager de la Terre du Milieu à Hyrule.

Ynnis Editions va vous faire saliver avec les recettes des mondes fantastiques. Ce livre de cuisine atypique se penche sur les plats évoqués ou aperçus sur le coin d’une table dans un film, une série, un jeu vidéo ou un manga.

Des recettes de Genshin Impact, Kingdom Hearts, L’Attaque des Titans et autres

L’auteur, Patrice Cayuela va puiser son inspiration dans des univers aussi fameux que : À la croisée des mondes, Conan le barbare, Demon Slayer, Dragon Quest, Fairy Tail, Final Fantasy, Elden Ring, Game of Thrones, House of Dragons, Genshin Impact, Kingdom Hearts, L’Attaque des Titans, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, Seven Deadly Sins, The Legend of Zelda, The Witcher, Willow et World of Warcraft.

Il en a extirpé 21 recettes. Patrice Cayuela n’est pas un novice en cuisine. Après avoir fait ses classes dans la restauration, il a ouvert une pâtisserie franco-japonaise à Lyon.

Des recettes originales qui font saliver

Fort de son expérience, il nous dévoile tous les secrets pour apprendre à cuisiner le curry de fruits de mer de The Legend of Zelda ou les gâteaux au citron de Game of Throne. Si vous n’avez aucun souvenir d’une scène avec tel gâteau dans la série d’HBO, un texte en préambule replace la recette dans son contexte.

La recette des pattes de volailles, par exemple, vient du jeu vidéo Elden Ring. Elle fait référence à une patte de volaille collectée qui booste les aptitudes du personnage pendant 30 minutes. Cela donne naissance à des pattes de poulets croustillantes puis marinées dans une sauce japonaise.

La préparation de ces mets est expliquée pas à pas. Les recettes sont richement illustrées. Le livre contient 140 photos et images qui vont vous mettre l’eau à la bouche.

