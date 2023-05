Varian Fry, le livre indispensable en complément de la série Netflix Transatlantique

Si vous avez vu la série Transatlantique sur Netflix ne manquez pas le livre de Sheila Isenberg : Varian Fry (L’Archipel).

Varian Fry L’homme qui sauva Marc Chagall, Max Ernst, André Breton, et deux mille autres personnes est un récit captivant et étonnant.

Varian Fry l’homme qui sauva la culture !

Varian Fry, est un livre passionnant et émouvant qui retrace le parcours héroïque de ce journaliste américain.

La liste des gens à sauver avait été établie par le MoMA de New York et Eleanor Roosevelt. Fry avait pour mission de sauver des centaines d’artistes de scientifiques et d’intellectuels.

Il les aida à fuir le régime nazi. L’auteure s’appuie sur des documents d’archives, des témoignages et des interviews. Elle nous fait découvrir la personnalité complexe et le destin de Varian Fry. Il risqua sa vie pour sauver celle des autres.

Le livre nous immerge dans l’atmosphère oppressante de Marseille sous l’Occupation. C’est là que Fry et son réseau clandestin organisèrent des filières d’évasion pour des personnalités comme Marc Chagall, Max Ernst, Marcel Duchamp ou André Breton.

L’ouvrage partage aussi les dilemmes moraux et les conflits personnels de Fry. Il dut faire face à la méfiance des autorités françaises et américaines, à la trahison de certains de ses collaborateurs, et à l’incompréhension de sa femme restée aux États-Unis.

Varian Fry est écrit dans un style clair et captivant, qui rend hommage à la fois à sa bravoure et à la richesse culturelle des personnalités qu’il sauva. C’est un livre indispensable pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, à la résistance intellectuelle et à l’art moderne.

Un Juste parmi les Justes

Pour ma part, j’ai découvert cette histoire dans l’Histoire en regardant la série. Se plonger dans Varian Fry le livre, est un complément nécessaire. Le lecteur vit au plus près les actions menées par ce Juste reconnu très tard par Yad Vashem (2010).

