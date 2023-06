Webtoon Distress – La chasse au Wendigo est ouverte

Publié chez K-Factory, Distress est l’adaptation papier du Webtoon deToth-M. En route pour un voyage au cœur des légendes algonquines.

Distress nous transporte au Canada. Lenny est un jeune français qui a récemment perdu une jambe. Il part à Montréal pour suivre des études de journalisme. Il fait la connaissance malgré lui d’Anoki, un Algonquin taciturne et revêche.

Ils doivent travailler ensemble pour rendre un devoir. Ils choisissent d’enquêter sur une légende urbaine, le Wendigo. La chasse au monstre commence.

Distress – Une romance fantastique

Distress nous entraine dans une enquête mystérieuse où les légendes se mêlent à la réalité avec en toile de fond une histoire d’amour. L’ensemble est bien ficelé avec un bon équilibre entre les deux aspects.

On navigue entre leurs découvertes et l’histoire naissante de Lenny et Anoki. Nos deux héros que tout oppose vont peu à peu se rapprocher. Au fil de de leur enquête leurs relations vont se transformer. Leur amitié va évoluer en un sentiment beaucoup plus profond.

Cette histoire est servie par de splendides graphismes avec des tonalités douces et brumeuses. Ils retranscrivent parfaitement l’atmosphère mystérieuse de l’intrigue.

Ce premier tome rassemble 13 chapitres qui présagent de nombreux rebondissements. Il met en place plusieurs arcs narratifs. On sent que l’aspect fantastique de l’histoire va prendre de plus en plus d’importance et que cette histoire d’amour s’annonce loin d’être aussi simple qu’elle n’y paraît.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités