Webtoon Villain To Kill – Quand les super-héros ne sont pas forcément les gentils 

Villain To Kill est un nouveau Webtoon papier édité par Kotoon. Il surfe sur la thématique des super-héros mais avec une vision beaucoup moins manichéenne du bien et du mal.

L’histoire nous plonge dans un univers à la fois réaliste et fantastique. Le héros torturé est un défenseur du bien réincarné en super-vilain. Assassiné, il renaît sous les traits d’un lycéen de 18 ans destiné à faire régner la terreur. Il passe de l’autre côté de la barrière.

Villain To Kill – Un héros qui doute

En pleine lutte intérieure, il se bat contre ses nouvelles pulsions destructrices et son passé de défenseur du bien.

Villain To Kill est un Shonen pur et dur avec très grosse dose d’action explosive. Le scénario est rythmé et sans temps mort. Il est renforcé par des dessins percutants aux couleurs vives. Les scènes de combats très dynamiques s’enchainent. Les personnages ont du charisme et le côté inversion des rôles est intéressant.

L’ensemble fonctionne bien et donne envie d’aller plus loin dans l’histoire.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le tome 1.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 2.

De quoi parle Villain to Kill

Dans un monde divisé entre les vilains destinés à faire le mal, et les ” psykers ” qui se battent pour la justice, la frontière entre le bien et le mal n’est pas toujours évidente. Alors qu’il rendait visite à son mentor, Cassian, psyker de 1re catégorie, assiste au meurtre de ce dernier par ses propres camarades.

Cassian, injustement accusé, se défend mais y laisse la vie. Il se réincarne alors dans le corps d’un lycéen destiné à devenir un vilain. Cassian va chercher à se venger des siens tout en essayant de maîtriser la part d’ombre qui pourrait bien le dévorer.



