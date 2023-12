Winnie l’Ourson l’anthologie – Une pépite bonne comme un pot de miel

Attention pépite ! Anthologie Winnie l’Ourson vient de paraître et c’est un petit délice pour tous les fans du petit ours légendaire.

Winnie The Pooh est né en 1926 et pourtant l’ourson n’a pas pris une ride ! L’univers de Winnie a été créé par Alan Alexander Milne. La licence a été rachetée dans les années 70 par Disney mais les fans des albums eux n’ont pas d’âge.



Winnie l’Ourson, Bourriquet, Tigrou, Porcinet et tous les amis ont ravi des générations de lecteurs. Aujourd’hui, les éditions Glénat publient une anthologie de 300 pages reprenant les différentes histoires de Winnie de façon chronologique.



Le livre pèse 1,464 kg, la mise en page est sobre et respecte l’esprit comic strips des publications d’origine.

Quelques explications sont distillées ça et là. On plonge dans cet énorme pot de miel tout jaune. On picore les BD au gré de nos envies.

Ce très beau livre trouvera certainement sa place sous le sapin pour tous les fans et nostalgiques de la merveilleuse forêt des Rêves bleus. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

