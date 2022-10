Yokai 520 pages peuplées de créatures époustouflantes

Yokai – Créatures et esprits surnaturels du Japon (Editions La Martinière) est un livre qui ne laisse pas indifférent.

Imaginez 520 pages illustrées dont certaines commentées en français et en japonais qui ne parlent que d’une chose les Yokai !

Mais qui sont les yokai ? Les yōkai sont un type de créatures surnaturelles dans le folklore japonais. Ils sont souvent représentés comme des esprits malfaisants ou simplement malicieux démontrant les tracas quotidiens nous explique Wikipedia.

Ces personnages qui prennent différentes formes, si on les croise, déclenchent soit des catastrophes, mais peuvent aussi apporter la chance et la richesse.



Animaux, démons, objets inanimés, phénomènes inexpliqués, les yōkai sont nombreux et protéiformes. Ici on ne parle pas de manga ou d’anime, le livre sublime le yokai à travers les âges. On découvre alors que ces créatures légendaires sont les sources d’inspiration des artistes nippons d’aujourd’hui.



L’ouvrage de Yumoto Koichi, qui pèse plus de 2 kilos, est bien plus encore qu’une galerie de portraits.

Le conservateur réunit dans Yōkai – Créatures et esprits surnaturels du Japon une collection impressionnante. Il couvre ainsi 4 siècles de création artistique.

Rouleaux, estampes, peintures, affiches …cet ouvrage réunit tout ce qui existe sur les yokai depuis l’ère Edo.

Avec ce livre, c’est comme si une partie du Miyoshi Mononoke Museum situé au Japon entrait dans votre salon. Les illustrations sont splendides, les commentaires disséminés avec parcimonie nous éclairent, la mise ne page est superbe. Les focus visuels permettent une immersion passionnante dans le monde des yōkai.

Si vous êtes un fan du Japon ou simple novice, vous allez en prendre plein la vue et les neurones !

