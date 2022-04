Yves Saint Laurent aux musées le catalogue haute couture des expositions

En janvier nous vous parlions de Yves Saint Laurent aux Musées, un parcours hors norme à faire dans Paris.

Des expositions aussi diverses que passionnantes ouvraient leurs portes dans 6 musées parisiens mettant en regard le travail du couturier avec l’art sous toutes ses formes. (lire notre reportage)

Le catalogue de l’exposition vient de paraitre et c’est le parfait prolongement de ces moments uniques proposés jusqu’au 15 mai 2022 au Musée Yves Saint Laurent Paris, au Centre Pompidou, au Musée d’Art Moderne de Paris, au Louvre, au Musée d’Orsay et au Musée National Picasso-Paris.

60e anniversaire de la création de la maison Yves Saint Laurent

Le catalogue officiel édité chez Gallimard, retrace l’histoire des 60 ans de la création de la maison de couture YSL. (Sous la direction de Madison Cox, Stephan Janson, et Mouna Mekouar)

Ce précieux est passionnant par les textes qu’il propose et sa mise en page immersive.

Il offre aussi 200 illustrations dont beaucoup de photos prises in situ dans les 6 musées, permettant de découvrir les modèles du couturier mis en regard dans les collections permanentes des musées.

Carnet d’expo Yves Saint Laurent aux Musées

En complément de catalogue officiel, Gallimard propose le Carnet d’expo. Cet ouvrage de petit format se glisse dans une poche. Ce livre composé de rabats permet de visiter en express et en images les expositions présentées dans les 6 musées. C’est une traversée en 40 pages en compagnie d’Yves Saint Laurent et l’art.

