1997 Fashion Big Bang – L’exposition onde de choc

1997 Fashion Big Bang est la toute nouvelle exposition du Palais Galliera. Du 7 mars au 16 juillet pénétrez dans le temple de la mode de l’année 97, c’est juste Wow !

Déambulez en mode défilé dans une très belle scénographie à la découverte de celles et ceux qui ont su créer un véritable clash dans la mode !

1997 entrez dans la mode du 21e siècle

L’année 97 c’est l’épicentre d’une onde de choc qui se répand, elle préfigure bien avant l’heure des tendances du 21e siècle.



Le musée explique. Le magazine Vogue Paris définit la saison haute couture printemps-été 1997 comme le « Big Bang » dont Paris avait besoin pour retrouver sa place de capitale internationale de la mode, à une époque de crise économique et de forte concurrence mondiale.



L’année 1997 est, en effet, un millésime avec l’entrée en haute couture des créateurs stars des années 1980. On y retrouve les plus grands Paul Gaultier et Thierry Mugler. C’est aussi l’arrivée de nouveaux talents chez les grands couturiers : Alexander McQueen chez Givenchy et de John Galliano chez Christian Dior…



Au-delà des défilés qui s’enchainent, il y a aussi en 1997 l’apparition du premier concept store à Paris. La boutique, librairie, restaurant Colette devient l’épicentre de la mode. Le parcours de l’expo retrace tout cela et plus encore.

Vêtements, accessoires, défilés sur grand écran contribuent à une immersion splendide dans 1997 Fashion Big Bang. Et pour que l’expérience soit encore plus formidable, scannez à l’entrée de l’exposition le QR code pour revivre l’année 97 en musique grâce à la playlist de Michel Gaubert !

Notre vestiaire coup de cœur !

On ne vous montrera pas tout, mais voici une sélection des tenues emblématiques sur lesquelles on a craqué pendant la visite !

Body Meets Dress, Dress Meets Body » par Rei Kawabuko Comme des Garçons

Première collection Givenchy par Alexander McQueen et le costume de Björk pour Homogenic





Collection haute couture de Jean Paul Gauthier et les costumes du film Le cinquième élément





Première collection de Dior par John Galliano



Les costumes de U2 par Walter Beirendonck



Thierry Mugler La collection Les insectes



Stella Mccartney pour Chloe

