Anselm Kiefer l’exposition XXL en hommage à Paul Celan et à la mémoire - IDBOOX

L’exposition Anselm Kiefer pour Paul Celan investit les 10 000m2 du Grand Palais éphémère avec des œuvres hors-normes.

Réservez vos billets d’entrée ici ou cliquez ici

Le plasticien allemand présente 19 créations monumentales. Peintures, sculptures et installations emplissent l’espace de façon envoûtante et symbolique.

Anselm Kiefer pour Paul Celan se déroule au moment où la France prend la présidence de l’Union européenne. L’exposition résonne aussi alors que certains mettent en doute les atrocités perpétrées en Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale.



Anselm Kiefer a toujours été en lien étroit avec le poète de langue allemande Paul Celan. Il lui rend hommage dans un dialogue improbable et très touchant. « Personne ne témoigne pour le témoin » nous disait Celan, pourtant Kiefer, nous offre un témoignage puissant, au nom de la mémoire !

On se sent tout petit

Les créations du plasticien sont si immenses que le visiteur se sent tel un lilliputien approchant les œuvres, se laissant comme aspiré par les toiles. Le Secret des fougères, mesure par exemple plus de 8m sur 5.70m ! C’est énorme !



Les œuvres de Anselm Kiefer mixent les matériaux, mais aussi les éléments de la nature. Plantes, terre, cailloux peuplent ses créations.

La graphie est aussi très présente sur ses œuvres, elle fait partie de la composition, telle une évocation de la lecture et du savoir.

Anselm Kiefer pour Paul Celan une exposition solaire et lunaire

Pour Anselm Kiefer les poèmes de Paul Celan et les œuvres qui les accompagnent sont comme un Bauhaus pour la prévention de la guerre. A voir, par exemple, le Bunker ou encore l’Avion.

Ce dernier fait de plomb ne vole pas bien sûr, mais il est criblé de fleurs de pavot séchées, plante hallucinogène pouvant nous faire déraper. L’artiste nous dit alors « Souviens-toi, souviens-toi toujours ».

Il faut savoir aussi que vous pouvez voir l’exposition deux fois sans y voir la même chose. En effet, l’éclairage est limité sur le parcours, et c’est totalement volontaire. Les feuillages dorés apportent une puissance et une luminosité étonnante.

De jour ou de nuit on ne verra pas la monumentale exposition d’Anselm Kiefer de façon identique. Passé, présent, fin, commencement, ne font qu’un pour ce moment fort à vivre et à ressentir, comme pour prendre de la hauteur et la mesure des enjeux de notre monde.

L’exposition Anselm Kiefer pour Paul Celan débute le 17 décembre et se terminera le 11 janvier 2022. Réservez vos billets d’entrée ici ou cliquez ici

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de voir des expos ? Découvrez nos reportages ici