Autour d’Eiffel l’exposition avant le film - IDBOOX

C’est dans le magnifique bâtiment de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé (Paris) que vous pouvez voir jusqu’au 2 octobre, l’exposition Autour d’Eiffel.



Eiffel, le film de Martin Bourboulon sortira le 13 octobre prochain. La Fondation a réuni pour l’occasion une centaine d’objets et de documents passionnants racontant l’histoire de la Tour Eiffel et celle du film.



Le parcours s’effectue dans deux grandes salles. Les visiteurs pourront y admirer les costumes portés par Romain Duris et Emma Mackey, des maquettes et des photographies du tournage.



Puis on s’attardera longuement sur les différentes raretés exposées par la Fondation. En effet, dès son inauguration lors de l’Exposition Universelle, la Tour Eiffel suscite l’intérêt des médias et du public.

L’exposition montre d’authentiques articles et images de l’époque, mais aussi, des produits marketing représentant la Dame de Fer.

Assiettes, jouets, coupe-papier, pléthore d’objets racontent l’histoire du plus emblématique des bâtiments parisiens.

Les cinéastes s’entichent de la Tour Eiffel

Dans la seconde salle, le commissaire de l’exposition a sélectionné de nombreuses affiches de films ayant pour sujet ou utilisant la Tour Eiffel comme accroche.

Nul besoin que l’action se passe à Paris ou que l’on voit la tour dans la production pour que les affichistes s’emparent de la Tour ! C’est un symbole qui fait vendre et rêver. La Course à la Perruque, Vivement dimanche, sont quelques exemples des affiches présentées.



Profitez notamment des Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre pour aller voir Autour d’Eiffel, la galerie des appareils au premier étage (à ne pas manquer), des ciné-concert et découvrez l’édifice conçu par Renzo Piano.

Visite libre et gratuite sur présentation du Pass sanitaire. 73 Av. des Gobelins Paris 13e