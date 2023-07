Degas en noir et blanc – L’exposition révèle une facette lumineuse de l’artiste

Degas en noir et blanc, c’est jusqu’au 3 septembre à la BnF Richelieu. Vous connaissez Edgar Degas, maître du pastel, et de l’impressionnisme mais connaissez-vous les œuvres de l’artiste en noir et blanc ?

C’est le propos de cette nouvelle exposition qui nous montre un aspect du travail de Degas assez méconnu et pourtant si riche !

Quand on pense à Degas ce sont les danseuses qui nous viennent à l’esprit. Peinture à l’huile ou pastel, on n’imagine pas la passion qu’avait l’artiste pour le noir et blanc.

Le maître de la peinture aurait dit : « Si j’avais à refaire ma vie, je ne ferais que du noir et blanc. »

Degas – Le noir et blanc une obsession

Dès ses débuts, il s’essaie à la gravure. Au milieu des années 1870, Degas réinvente le monotype (il en réalisera plus de 400). En 1891, il pratique la lithographie ; en 1895, il devient photographe ; au tournant du siècle, il multiplie les dessins au fusain sur papier-calque.



Et pourtant ses thèmes sont quasiment toujours les mêmes : cabaret, salons feutrés, opéra, femmes à la toilette, danseuses, autoportrait… Il excelle s’affirme et joue avec le noir, les dégradés… La technique se développe et offre aux visiteurs une vision étonnante de son travail.



Cent soixante œuvres (estampes, dessins, photographies ainsi qu’une peinture et une sculpture), issues des collections de la BnF et de prêts français et internationaux mettent en lumière cette facette du travail de Degas.

Si vous avez l’impression d’avoir tout vu sur le peintre, cette rétrospective vous sortira de votre zone de confort pour une découverte enchanteresse du Moi ténébreux d’Edgar Degas !



Et si vous avez un peu de temps, ne manquez pas le fabuleux musée de la Bibliothèque de France !



