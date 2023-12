Dragons et Lanternes, un festival lumineux et féérique au Jardin d’Acclimatation – Photos et vidéo

C’est une première en France, le Jardin d’Acclimatation situé à la lisière du Bois de Boulogne à Paris accueille le Festival Dragons et Lanternes.

Cette promenade lumineuse et onirique nous arrive de Shanghai. Le parcours se fait à la nuit tombée, c’est magique et féérique.

Un festival lumineux issu de la tradition chinoise

L’origine de la Fête des lanternes, ou Yuanxiao Jie, remonte à la dynastie des Han, il y a plus de 2 000 ans.

Les lanternes présentées sont des œuvres d’art imaginées et créées par les artisans du Shanghai Yuyuan.



C’est d’ailleurs la première fois que le festival des Lanternes du célèbre jardin chinois et fierté des habitants de la ville depuis le 16e siècle, sort des frontières.

Cette manifestation s’inscrit parmi les premiers événements du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine et de l’année franco-chinoise du tourisme culturel qui se tiendront en 2024.

Dragons et Lanternes : plus de 1000 lanternes

Dès l’arrivée au jardin, la magie opère, la promenade nocturne débute. Chacun déambule à sa guise dans les allées à la découverte de ces lanternes géantes.

Fleurs fantastiques et géantes, dragons somptueux, animaux imaginaires, personnages mignons, créatures fantasmagoriques, bâtisses emblématiques de la culture chinoise nous saluent pendant la promenade.



Chaque partie du Jardin d’Acclimatation est parée de ces lanternes sorties de l’univers légendaire du Shanhaijing (山海经), le « Livre des monts et des mers », grand classique de la littérature chinoise.

Au fil du parcours, le visiteur découvre aussi l’art chinois, un marché traditionnel. Il y a aussi des activités pour les enfants. Allez voir les deux expositions photos. Utilisez les QR codes placés à proximité des grandes scènes du parcours de visite, pour encore plus de magie.

On peut également déguster de délicieuses spécialités. Il y a aussi des spectacles dans le spectacle, ils sont au nombre de 6 chaque soir.

Allez-y vous ne le regretterez pas !

Le Festival Dragons et Lanternes est un must, où magie rime avec culture dans une ambiance festive ! Il se tient dans le plus ancien parc d’attractions parisien jusqu’au 25 février.

Cet évènement unique et enchanteur sublime donc les fêtes de fin d’année, et les festivités du Nouvel An lunaire chinois. Vous ne regretterez pas votre visite ! Le parcours dure 1h30. Il débute à la nuit tombée jusqu’à 22H. Pour réserver votre entrée, c’est ici !

