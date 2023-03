Elliott Erwitt – L’exposition qui fait rire et pleurer

Elliott Erwitt vous connaissez forcément son travail, des centaines de photos iconiques et un œil unique sur le monde et son histoire.

Le musée Maillol et Tempora consacrent une exposition à Elliott Erwitt. Agé de 94 ans, le photographe n’a pu venir à Paris mais nous offre un cadeau extraordinaire avec cette rétrospective.

Du noir et blanc et de la couleur

L’expo consacrée à Elliott Erwitt est la rétrospective la plus complète à ce jour. Mondialement connu pour ses photographies en noir et blanc, il travaille aussi la couleur et quelle claque !



Photos de commande, photos reportage, œuvres personnelles Erwitt est un passeur d’histoires. Il sait capter et capturer les détails de la vie des gens de la rue mais aussi ceux des grands de ce monde.



Le sourire aux lèvres et un klaxon à la main, il stimule la réaction de ses sujets pour en percevoir le nectar.

A l’image du travail de l’artiste, l’exposition propose un parcours tout en clin d’œil suivez les empruntes des pattes de chien au sol, regardez les portraits géants d’Erwitt et laissez-vous aller.



Pour Erwitt : « Une image est bonne si elle possède ces deux qualités, la composition et le contenu, mais aussi la magie ». Tout est dit n’est-ce pas ?

Erwitt nous fait rire, sourire et pleurer aussi

« Je dirais que le plus important pour une photographie c’est de susciter des émotions, de faire rire ou pleurer, ou les deux à la fois ». A la lecture de cette citation, il est inutile de commenter ou de palabrer sur les œuvres du photographe. On les regarde, on réagit ou pas, on rit beaucoup et effectivement on pleure parfois.

Car après tout qu’est-ce qui est sérieux ? Cet enfant avec un revolver en plastique sur la tempe ? Nixon qui pointe son doigt hargneusement vers Khrushchev avec « The kitchen debate » ?



Que ce soit pour des photos de commande, pour son travail de journaliste ou juste pour le plaisir, Elliott Erwitt est un témoin du monde, à travers son objectif, il voit « les choses sérieuses de manière non sérieuse » et ça fait un bien fou !

Si vous êtes un peu down, courrez voir cette expo vous en sortirez avec la banane jusqu’au 15 août 2023!

