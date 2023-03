Eternel Mucha – L’exposition numérique XL

Jusqu’au 5 novembre 2023, Le Grand Palais Immersif propose Eternel Mucha. Mucha est mis en scène dans cet espace atypique au cœur de Paris.

Ses œuvres sont projetées sur plusieurs mètres de haut, c’est un voyage inédit pour redécouvrir cet artiste surdoué qui a conquis le cœur de Paris dans les années 1900.

Le concept du GPI est de mettre en lumière des œuvres en utilisant le numérique pour donner vie à celles-ci et proposer une expérience immersive différente.

Mucha l’influenceur

Mucha est donc la star de l’exposition. Celle-ci est consacrée à sa vie et à ses créations. On découvre aussi que Mucha est un influenceur qui traverse le temps. De nombreux artistes en sont adeptes et s’inspirent de son travail.

Tous nos sens sont invités à se lover dans Eternel Mucha, grâce à des projections animées monumentales, une scénographie intéressante, une musique originale et des dispositifs olfactifs.

Pour réserver votre entrée Cliquez ici

Mucha un maître de l’Art Nouveau

L’exposition raconte au visiteur l’histoire d’Alphonse Mucha et de son ambition humaniste en trois actes : en tant que maître de l’affiche à Paris ; au tournant de sa carrière en 1900, lorsqu’il s’implique fortement dans l’Exposition universelle de Paris ; et à travers la présentation de ses œuvres monumentales, notamment L’Épopée slave, qui développe une vision de l’histoire slave comme modèle pacifiste du monde qui résonne aujourd’hui plus que jamais. L’exposition s’intéresse également à son influence permanente : du mouvement pacifiste « Flower Power » des années 60, en passant par les mangas japonais, les super-héros, les artistes de rue et même dans l’art du tatouage. (voir notre vidéo)

Des dispositifs interactifs

Pour compléter ce panorama majestueux, le GPI propose aux visiteurs des activités sympathiques. On peut par exemple créer son œuvre de Mucha en utilisant des écrans (voir la vidéo). Ou encore, utiliser une fresque du temps liée à l’artiste en manipulant des supports tactiles.



Enfin, ne manquez pas l’expérience olfactive. En effet, on associe le travail de Mucha aux fleurs et à la nature. Marie-Caroline Symard, Parfumeur chez TechnicoFlor, est mis à l’honneur à travers plusieurs créations olfactives, approchez, fermez les yeux et sentez ….

