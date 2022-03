Expo - Aux sources des Nymphéas pour voir les impressionnistes sous un jour nouveau - IDBOOX

“Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas” au Musée de l’Orangerie lève le voile sur une facette peu connue des impressionnistes.

Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas est une exposition étonnante. Elle nous fait découvrir les grands maîtres de l’impressionnisme sous un nouveau jour. Elle se déroule au Musée de l’Orangerie à Paris jusqu’au 11 juillet 2022.

Il ne pouvait pas y avoir de lieu mieux indiqué pour l’accueillir puisqu’il abrite Les Nymphéas de Monet. Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas nous propose de découvrir une facette des impressionnistes rarement mise en avant.

On a l’habitude de voir les chefs-d’œuvre de Cézanne, Caillebotte, Manet, Pissarro ou encore Renoir peintes comme des toiles. Entre la fin des années 1860 et le début du XXème siècle, les impressionnistes se sont emparés d’un autre mouvement.

Ils ont pris part à la réflexion du beau dans le quotidien. Ces peintres de renom ont mis leurs talents au service de l’art décoratif. Ils ont réalisé des panneaux, des portes, des objets, de la vaisselle pour décorer les maisons de scènes bucoliques et des motifs floraux à l’image de Les Nymphéas.

Ces travaux leur permettaient également d’assurer leur subsistance en attendant les commandes officielles de grandes envergures.

Les impressionnistes et l’art décoratif

Toutes ces créations n’en sont pas moins de véritables chefs-d’œuvre. Beaucoup d’entre elles sont aujourd’hui regardées comme des tableaux alors qu’ils étaient destinés à l’origine à être des ornements.

Ces créations prennent des formes inattendues. On va de surprise en surprise et d’émerveillement en émerveillement. Impossible aussi de ne pas s’extasier devant des portes peintes par Gustave Caillebotte, des carreaux de céramique ou des éventails de Pissarro, des vases décorés par Marie Cassatt. La diversité des supports est étonnante.

On reste en admiration face à des panneaux et des toiles dont la forme a été pensée pour prendre une place précise dans l’intérieur d’une maison comme La Berge du Petit Gennevilliers et la Seine de Caillebotte ou Etretat L’Aiguille et la porte d’Aval de Claude Monet.

Les yeux grands ouverts devant chaque « décor », on se met à imaginer leur emplacement dans telle ou telle demeure.

La dernière salle de l’expo nous réserve une ultime surprise. Elle met en avant des objets et des toiles en lien avec Les Nymphéas que Monet lui-même appelle “ses grandes décorations” dès 1915.

Le décor impressionniste, Aux sources des Nymphéas est une expo originale et passionnante qui sort des sentiers battus. Vous ne regarderez plus les tableaux des impressionnistes comme avant. A ne surtout pas manquer !

