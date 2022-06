Expo – L’Horizon de Khéops l’incroyable odyssée en réalité virtuelle

L’Institut du Monde Arabe (Paris) accueille en avant-première mondiale une exposition aussi sidérante que passionnante : L’Horizon de Khéops, un voyage en Egypte ancienne.

La visite se fait en réalité virtuelle. Equipé d’un sac bourré de technologie et d’un casque de réalité virtuelle, vous entrez dans les secrets de la pyramide de Khéops au cœur des pyramides de Gizeh.

Emissive / Excursio a préparé une fabuleuse expédition, jamais vue et jamais explorée qui transporte le visiteur actif 4500 ans en arrière.

En route pour l’Egypte !

A l’entrée, vous créez votre avatar. Si vous êtes plusieurs vous pouvez enregistrer le groupe de façon à être en contact pendant le voyage immersif en réalité virtuelle.



Puis, le personnel vous équipe d’un sac à dos connecté. On vous met ensuite un casque de VR. Quelques consignes plus tard, le périple commence et vous ne pouvez vous empêcher de faire Woaw !

Woaw mais pas que !

Ce qui est génial dans L’Horizon de Khéops c’est que tout a été pensé dans les moindres détails. Le dispositif a nécessité plus de deux ans de travail, le résultat est à la hauteur de nos attentes !

Le parcours, le design des scènes traversées, les effets de profondeur et de 360°, le rôle que vous jouez, tout est juste parfait !



Cette expédition virtuelle est loin d’être un gadget, vous ne serez pas dans une énième copie de la saga la Momie, non bien au contraire !

L’expérience se base sur les dernières découvertes des archéologues sur la pyramide de Khéops. Égyptologue émérite, archéologue et épigraphe spécialisé dans l’étude de l’architecture mortuaire, notamment la nécropole de Gizeh, Peter Der Manuelian a collaboré à la conception de cette visite virtuelle et à la reconstitution historique des édifices et des rituels. Il est le garant du propos scientifique de « L’Horizon de Khéops ».

Un moment suspendu dans le temps

Pendant plus de 45 mn, accompagnés de Mona, la guide virtuelle, on déambule à travers les galeries et les espaces interdits au public, jusqu’à atteindre le sommet de la pyramide où se dévoile une vue époustouflante sur le Caire moderne et le Plateau de Gizeh.



En plus d’être bluffant, cette expérience vous apprend des milliers de choses et vous les fait vivre de près. On assiste par exemple à la momification et à l’embaumement du pharaon Khéops, on navigue sur le Nil pour assister aux funérailles du monarque, et on monte au sommet de la pyramide pour contempler le mastaba avec un degré de réalisme extraordinaire. On s’y croirait !

En fonction de vos déplacements dans l’espace, vous ne voyez pas les mêmes choses. N’hésitez pas à vous approcher très près, à tourner autour du pharaon et de sa cour, vous aurez la sensation d’être des leurs.



Pour avoir visité cette pyramide dans le monde réel, je peux vous dire, que l’expérience L’Horizon de Khéops apporte un plus incroyable, la chaleur du désert en moins ! Si vous suivez idboox vous saurez que nous avons réalisé pas mal d’expériences VR, celle-ci est sans conteste la plus incroyable vécue par la rédaction !

L’Horizon de Khéops, c’est jusqu’au 2 octobre 2022 à l’IMA

