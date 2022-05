Expo – Monnaies et Merveilles un cabinet de curiosité rempli de trésors

Monnaies et Merveilles est la nouvelle exposition de La Monnaie de Paris (Jusqu’au 25 septembre).

Présentée dans les salons historiques du fabuleux édifice, Monnaies et Merveilles est un voyage à travers les âges. Pour ce périple nul besoin de valises, il faut ouvrir les yeux, découvrir et apprécier l’infinie variété des formes, matières et usages de la monnaie dans le monde.

Or, argent, cuivre, plume…

En général quand nous parlons de la monnaie, on pense évidemment à ces pièces rondes en métal, or, argent ou nickel dont on se sert pour payer un achat. L’exposition Monnaies et Merveilles s’attache à nous montrer que la monnaie est bien plus que cela !



En fonction des civilisations, des époques, elle est considérée à des fins aussi diverses que variées. La matière de la monnaie est éclectique : pattes de scarabées, dents de cochon, plume, coquillage, tissu ou perle …



La monnaie matérialise les transactions commerciales à l’intérieur comme à l’extérieur du groupe. Elle exprime parfois le rang, le prestige et la richesse. Elle assure l’équilibre et la survie de la communauté. Exhibés ou tenus secrets, investis de symboliques sociales ou sacrées, ces instruments de sociabilité et d’échange épousent les aspects les plus divers.



Outil-monnaie en forme de lance ou de bouquet de serpents (Afrique)



L’extravagance de la monnaie

L’exposition est un voyage poétique à travers les formes et les matériaux extravagants. Elle nous montre que certaines cultures sont aux antipodes de notre vision d’occidentaux de la monnaie.

Ces monnaies d’échange ne servent pas qu’à payer elles sont aussi des objets de sociabilité et de lien, elles sont parfois sacrées et dépassent le contexte économique dont on a l’habitude en Occident.

Monnaie coquillage + bouton de chemise Océanie

Monnaies et Merveilles – Riche comme Crésus !

L’exposition Monnaies et Merveilles rassemble les différents aspects évoqués plus haut et bien d’autres. Plus de 200 pièces du monde entier constituent ce voyage riche de sens.

On voyage en Afrique, en Asie on surfe en Océanie à la découverte des us et coutumes des civilisations. Nous nous rendons compte alors, que tout peut être monnaie, il faut juste que la communauté se mette d’accord sur sa valeur et sa charge symbolique.

On poursuit la visite en découvrant des automates de voyance sidérants, qui célèbrent la pièce de monnaie comme un rite de passage vers l’irrationnel et le rêve. Toute cela converse à merveille dans une superbe scénographie où la couleur et les formes subliment le propos.

Automates de voyance





Et pour finir le périple au pays des monnaies ne manquez pas, dans la cour d’honneur du 11 Conti, la Fontaine aux vœux gonflable de Bina Baitel, Jetez-y une pièce, pour attirer santé et fortune.

C’est absolument passionnant !

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de voir des expos ? Découvrez nos reportages ici

Monnaies talipun

Monnaie Tolaï Papouasie-Nouvelle-Guinée

Monnaie et bijoux Berbère

Fontaine gonflable