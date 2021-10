Expo - Paris-Athènes Naissance de la Grèce moderne pour découvrir une autre Grèce - IDBOOX

Paris-Athènes Naissance de la Grèce moderne est une exposition qui se déroule au musée du Louvre jusqu’au 7 février 2022.

Lorsqu’on associe la Grèce et les musées, on pense toujours à la Grèce antique et à ses richesses culturelles. La formidable collection du Louvre est là pour en témoigner mais cette expo nous emmène loin des sentiers battus. Réservez votre entrée Cliquez ici

Des liens étroits avec la France

Le parcours entreprend de nous faire découvrir une autre Grèce entre 1675 et 1919. Il ne s’agit donc pas d’une simple exposition archéologique mais d’une mise en lumière dépoussiérée de la Grèce moderne moins connue du grand public.

Ne vous inquiétez pas le Louvre n’a pas pour autant fait l’impasse sur ses trésors acquis grâce aux liens très étroits que la Grèce entretenait avec la France.

L’expo met notamment en lumière les relations entre les deux pays. La France découvre Athènes en 1675 sous Louis XIV grâce au Marquis de Nointel. En 1784, le comte devient lui aussi ambassadeur de Constantinople pour Louis XVI.

Il est accompagné de l’archéologue Louis-François-Sébastien de Fauvel qui rassembla une grande collection d’antiquités. Elle sera revendue plus tard au comte de Forbin, deuxième directeur du musée du Louvre.

Une exposition riche, instructive et interactive

Paris-Athènes Naissance de la Grèce moderne, nous apprend également que la France a activement œuvré à l’indépendance de la Grèce alors simple province ottomane. Elle participe au mouvement de philhellénisme concomitant au début de la guerre d’indépendance en 1821. Libérée en 1829, la Grèce prend un autre visage.

Statues, poteries, bijoux, meubles, costumes, tableaux, icones, on peut admirer autant de témoignages de cette période mouvementée. La France se passionne pour l’archéologie et elle y fera de nombreuses découvertes dont la Vénus de Milo en 1820 qui sera rapatriée dans l’hexagone.

La suite de l’exposition s’intéresse à l’influence des courants artistiques européens sur la culture de la Grèce moderne. La Grèce possède des pavillons aux premières expositions universelles organisées à Paris. Le Musée du Louvre nous invite à déambuler dans ceux construits en 1889 et 1900 reconstitués en 3D.

De nombreux artistes grecques viennent à Paris attirés par le bouillonnement culturel de la capitale en plein mouvement de l’art nouveau.

On vous laisse découvrir tout cela en photo avant d’aller voir cette expo riche, instructive, vivante, loin des cadres académiques habituels. Pour réserver votre entrée cliquez ici Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de voir des expositions ? Consultez notre rubrique ici