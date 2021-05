Expo - Peintres femmes, 1780-1830 – Naissance d’un combat - IDBOOX

C’est au Musée du Luxembourg que nous avons pu voir la première exposition pour la réouverture des lieux de culture.

« Peintres Femmes, 1780 – 1830 – Naissance d’un combat » ouvre au public le premier jour du déconfinement, le 19 mai.

Être femme n’empêche pas d’être peintre !

Cette exposition organisée par la RMN fait honneur aux premières femmes peintres, ou tout du moins celles ayant osé s’affirmer en temps que tel.



Le visiteur découvre l’ascension des femmes dans le monde de l’Art du XVIIIème au XIXème siècle.

Volontaires et pour ainsi dire militante, le parcours muséal montre avec talent les mécanismes utilisés par les femmes pour se détacher de l’ordre établi. Au fil du temps elles s’affirment et s’exposent au grand jour.



Le combat des femmes a pris près de 50 ans. Au fur et à mesure, elles ont accès à la formation, à la professionnalisation pour que leur talent soit enfin reconnu sur le marché de l’art.

Douceur, poésie, affirmation de soi

« Peintres Femmes, 1780 – 1830 – Naissance d’un combat » c’est plus de 70 œuvres, principalement des portraits, qui rendent hommage aux femmes peintres, à leur technique picturale incomparable. Parmi elles : Elisabeth Vigée Le Brun, Julie Duvidal de Montferrier (ci-dessous), Marie-Nicole Vestier, Constance Mayer… Cette exposition est une ode à la poésie, à la douceur et à l’affirmation des artistes.

Un zoom interactif et un Mooc

Faites une pause devant l’installation numérique et découvrez 14 peintres femmes et leurs réseaux de sociabilité. C’est une sorte d’arbre de connexion de ces artistes mettant en lien leurs liens d’amitié, de parenté etc. Chaque portrait s’affiche en haute définition.



A noter aussi le Mooc dédié à l’exposition qui prend place au Musée du Luxembourg jusqu’au 4 juillet 2021.

