Expo – Pharaon des Deux Terres visite d’un pan méconnu de l’histoire

Pharaon des Deux Terres – L’épopée africaine des Rois de Napata est la toute nouvelle exposition du musée de Louvre.

Pour ce moment dédié à l’Antiquité, le visiteur plonge dans un pan méconnu de l’histoire des pharaons et de l’Afrique. Réservez votre entrée Cliquez ici

Pharaon des Deux Terres, quelle histoire !

A l’est du continent africain, sur le cours du Nil moyen entre les deuxième et sixième cataractes, se sont développés plusieurs royaumes successifs que l’on regroupe aujourd’hui sous le nom de l’Antiquité : Kouch.



Kerma, Napata et Méroé – capitales de ces différents royaumes- ont cohabité durant 3 millénaires avec l’Egypte des pharaons, tour à tour voisins, commerciaux, rivaux, vassaux, conquis et, au cours du 8ème siècle, conquérants. C’est cette conquête qui fait le sujet de l’exposition.



Donc, pendant la visite on ne verra pas ce qu’on a l’habitude de voir lors d’une exposition sur l’Egypte antique et c’est tout l’intérêt de cette découverte !

Une expo pour tous !

Pharaon des deux Terres est un parcours riche et foisonnant, c’est une mine d’or insoupçonnée pour les néophytes sur l’Antiquité. La présence de nombreux hiéroglyphes commémore aussi le bicentenaire de leur déchiffrement par Champollion.

Jusqu’au 25 juillet 2022, admirez les plus petits artefacts aux monumentales statues. Faites un voyage dans le temps, la scénographie est superbe.

L’exposition Pharaon des Deux Terres – L’épopée africaine des Rois de Napata s’adresse aux férus d’archéologie mais passionnera aussi les enfants (de nombreux cartels les font interagir) et toutes celles et ceux qui ont eu envie un jour de devenir archéologue !

Pour réserver votre entrée Cliquez ici

Découvrez aussi le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de voir des expos ? Découvrez nos reportages sur les dernières expositions parisiennes ici