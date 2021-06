Expo Revivre - Les animaux disparus ressuscités au Muséum National d’Histoire Naturelle - IDBOOX

Revivre est une nouvelle exposition proposée par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Vous allez remonter le temps pour côtoyer les animaux disparus de la surface de la planète.

Le MNHN n’est jamais à cours d’idées et s’enrichit d’une nouvelle expérience qui va vous en mettre plein les yeux. Revivre vous propose de côtoyer l’espace d’un instant des animaux disparus grâce à la réalité augmentée.

Ne partez pas. Il s’agit bien d’une vraie exposition à vivre IRL. Le temps des expos calé au fond de son canapé est révolu.

De la réalité augmentée dans un musée

Elle a lieu dans une des plus belles salles et plus méconnues de la Grande Galerie de l’Evolution. Cette expérience se déroule dans la Galerie des animaux disparus.

Le Muséum les fait revivre l’espace d’un instant grâce à la réalité augmentée. Elle rassemble plusieurs dizaines d’animaux éteints.

L’expérience ne se vit pas à travers l’écran d’un smartphone ou d’une tablette. C’est encore mieux. Le musée met à disposition des casques de réalité augmentée Hololens V2. On est invité à en mettre un sur la tête et la magie peut commencer.

Pour mémoire, contrairement à la réalité virtuelle, la réalité augmentée permet de voir ce qui nous entoure. On se déplace librement.

Revenons à l’expo Revivre. Je dois avouer qu’on est souvent déçu quand on nous promet une expérience virtuelle ou en réalité augmentée. Les reconstitutions coûtent souvent très cher et au final on se trouve souvent face à des animations qui sentent plus le carton-pâte que la 3D futuriste.

Les animaux de la Grande Galerie reprennent vie

Pour une fois, ca n’est pas le cas. Nous avons même été impressionnés. Vous devrez nous croire sur parole car il est impossible de prendre des photos en réalité augmentée. Cette plongée dans le temps a été conçue par le Studio SAOLA.

Ils ont reconstitué onze espèces d’animaux disparus pour nous faire vivre une expérience immersive et vivante.

Le parcours est scénarisé et les animaux sont loin d’être statiques. Ils sont mis en situation dans leur habitat ou avec leur progéniture. On se ballade à coté d’un Oiseau éléphant de 3 mètres, d’un zèbre cheval, d’une colonie de Dodo ou d’un grand tigre à dents de sabre.

Tous les animaux ont été modélisés à taille réelle. Vous ouvrirez grand les yeux et certainement la bouche quand vous verrez nager le long du plafond voûté de la galerie une Rhytine de Steller de 8 mètres avec son petit. C’est féérique.

Le côté pédagogique est assuré par un guide virtuel qui nous susurre à l’oreille l’histoire de ces espèces et leurs interactions avec l’homme. C’est intéressant, instructif tout en restant ludique.

On en redemande

L’expérience dure 15 minutes par groupe de 5 personnes maximum. On ne voit absolument pas le temps passé. La réalité augmentée est une expérience qui se vit plus qu’elle ne se contemple et on a qu’une envie c’est d’y retourner.

Revivre est à voir absolument que l’on soit petit ou grand. Elle vous fera en plus prendre conscience de la fragilité de notre écosystème.

L’expo Revivre Les animaux disparus en réalité augmentée ouvre ses portes le 16 juin dans la Grande Galerie de l’Evolution au Muséum National d’Histoire Naturelle au Jardin des Plantes. Les enfants peuvent y participer à partir de 8 ans.

Pour le moment l’entrée est inclus dans le tarif de la Grande Galerie de l’Evolution.