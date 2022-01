Exposition - Comédie-Française et Cinéma, Aller-Retour, l’art de jouer ! - IDBOOX

Depuis de longues années il existe des relations fortes entre la Comédie-Française et le cinéma.



La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé propose une exposition inédite retraçant les liens noués entre le Français et le cinéma de 1908 à nos jours.

Des archives inédites

L’expo Comédie-Française & Cinéma, Aller-Retour s’est lancée le défi de présenter aux petits et aux grands amateurs d’art, les archives de cette belle histoire d’amour. Le parcours révèle les secrets de celle-ci.



De pièces de théâtre qui deviennent des films, des films adaptés pour le théâtre ou encore le cinéma qui filme les pièces de théâtre, voilà quelques aspects de cette belle exposition.



Des stars du théâtre pour attirer les gens au cinéma, des comédiens de théâtre qui deviennent acteurs au cinéma ou le contraire : de Sarah Bernhardt à Guillaume Gallienne, de Robert Hirsch à Isabelle Adjani, tout cela est bien plus encore vous attend à la Fondation Seydoux-Pathé jusqu’au 16 avril 2022.

Lever de rideau !

La scénographie de l’exposition est superbe ! On circule à pas feutrés dans ce qui pourrait ressembler à un théâtre et à ses coulisses.

On déambule dans ces espaces admirant, affiches, costumes, décors, documents, programmes, sculptures, le tout est jalonné d’extraits de films.



Ne manquez la petite borne interactive ! En choisissant une carte papier à disposition, posez-là sur l’écran. Vous découvrez des extraits colorisés de pièces de théâtre du cinéma muet.

Entrez ensuite dans la salle de cinéma aux fauteuils rouges et laissez-vous aller en regardant par exemple, Les Précieuses ridicules.

