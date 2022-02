Exposition - James McNeill Whistler, la Frick Collection à Orsay - IDBOOX

Les œuvres de James McNeill Whistler quittent New York pour la première fois depuis près d’un siècle, et s’exposent au musée d’Orsay.

Cette présentation exceptionnelle rassemble 22 œuvres. Parmi elles il y a 4 peintures, 3 pastels et 12 eaux-fortes de la Frick Collection. Trois peintures de l’artiste précieusement gardées à Orsay les accompagnent, pour des retrouvailles exceptionnelles !



C’est dans un espace intimiste que le musée rend hommage aux créations de James McNeill Whistler (1834 – 1903).



Whistler considérait qu’il avait 3 patries : son pays natal, les USA, La France et le Royaume-Uni. Peintre voyageur, il embarquera aux hasards de la vie pour le Chili ou encore à Venise.



Il expose tout d’abord aux côtés des Refusés en 1863. Puis il est assez vite reconnu par la France comme un artiste phare. Arrangement en gris et noir : portrait de la mère de l’artiste est d’ailleurs la première œuvre acquise par les collections françaises en 1891 (voir plus haut).

James McNeill Whistler est un peintre atypique qui surfe entre différents styles et courants : des portraits plain-pied (Frances, Rosa Corder et le comte Robert de Montesquiou-Fezensac), aux estampes, en passant par quelques incursions dans l’impressionnisme, l’artiste touche à tout. Il a pourtant un dénominateur commun, il fait la part belle à un monde délicat, esthétique et poétique.

James McNeill Whistler – Chefs-d’œuvre de la Frick Collection, New York, c’est jusqu’au 8 mai 2022. Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici Réservez votre billet d’entrée cliquez

Envie de voir des expos ? Découvrez d’autres visites ici