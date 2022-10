Exposition Monet – Mitchell c’est une histoire de Feeling

« Monet – Mitchell » est une double exposition sublime à ne pas manquer. Jusqu’au 27 février 2023 offrez-vous un moment de sérénité absolue à la Fondation Louis Vuitton.

C’est un coup de cœur pour cette rentrée, l’exposition Monet-Mitchell rend un hommage exceptionnel aux deux artistes. C’est une plongée picturale à travers le temps entre deux Maîtres du paysagisme.

Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici

Réservez votre entrée Cliquez ici

Entre Monet et Mitchell c’est une histoire de Feeling

Le parcours de l’exposition exprime un incroyable sentiment de communion entre le peintre impressionniste, Claude Monet (1840- 1926) et Joan Mitchell (1925 – 1992) la peintre expressionniste abstraite.



Monet et Mitchell ont toujours placé les ressentis au cœur de leur art. Pour en parler, Monet utilisait le terme de « sensations ». Quant à Joan Mitchell elle expliquait qu’elle peignait au Feeling.

Ils ont peint à 50 ans d’écart et pourtant le dialogue est juste parfait ! Chacun à leur manière ils sortent du cadre, et c’est aujourd’hui la première fois qu’on réunit ces deux monstres de la peinture dans une exposition.

De la force, de la puissance, de la sérénité et du grand !

L’exposition Monet – Mitchell se passe en deux temps. Le premier parcours met en regard 34 Monet et 24 Mitchell. La seconde partie est consacrée à une rétrospective de la peintre américaine autour d’une cinquantaine d’œuvres.



Parmi les œuvres incontournables, la Fondation expose pour la première fois le triptyque de L’Agapanthe de Monet (1926) ainsi que La Grande Vallée de Mitchell.

Il émane de cet ensemble de toiles une force et une puissance qui se conjugue parfaitement avec sérénité.



Peut-être que ce ressenti s’explique notamment par la proximité géographique des deux artistes. En effet, Mitchell quitta les Etats-Unis pour aller s’installer à Vétheuil, sur les bords de Seine, non loin de la dernière demeure de Monet où il peignit les Nymphéas.

Des instants XXL

Lorsqu’on investit la Fondation Vuitton à tous les étages ont est comme happé, par leurs œuvres d’abord, par leurs tailles puis par la profondeur immense des messages, la délicatesse et l’infinie poésie.



Pour comprendre cette immersion totale tant par la taille des toiles que par les sujets on citera par exemple « Quatuor II for Betsy Jolas » (279.4 X 680.7 cm). Beauvais (279.7X400.3 cm). La Grande vallée (2.80X600cm). Et bien sûr L’Agapanthe composée de 3 toiles dont chacune mesure 200X425cm.

L’exposition Monet-Mitchell est un cadeau pour les yeux, les neurones offrant un moment de plénitude incomparable !

Réservez votre entrée Cliquez ici

Découvrez aussi le catalogue officiel de l’expo (Editions Hazan ) Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de voir des expos ? Consultez nos reportages ici