Exposition – Paolo Roversi : 50 ans de photographies

Les photographies de Paolo Roversi sont exposées au Palais Galliera jusqu’au 14 juillet 2024.

Ses clichés de mannequins, son travail pour des magazines de mode, et récemment, un portrait de Kate Middleton font de lui un artiste à part, reconnaissable par sa signature unique.



Cette exposition propose une rétrospective du travail du célèbre photographe de mode. Il s’agit de la première monographie consacrée à Paolo Roversi à Paris.

Paolo Roversi une technique bien à lui pour sublimer ses sujets

Le choix du studio, de la chambre grand format et du Polaroid constitue l’arsenal de travail de Roversi.

Au fil du temps, le photographe invente son propre langage pour mieux pénétrer l’intimité des femmes qu’il photographie.

Sa signature est reconnaissable entre toutes : il ne cède pas aux sirènes de la mode. Ses tonalités douces et sépia des noir et blanc, éclairés par la lumière du jour, ainsi que la densité et la profondeur des couleurs sous la lumière de la lampe torche, font sa marque de fabrique.

Paolo Roversi collabore avec des magazines prestigieux tels que Vogue ou EgoÏste, ainsi qu’avec de grands couturiers tels que Cerutti, Dior, Yohji Yamamoto, Romeo Gigli et Rei Kawakubo pour Comme des Garçons.



« Un long temps de pose permet à l’âme d’émerger. Et le hasard intervient à son rythme », explique-t-il.

Le hasard inhérent à la pellicule devient également un élément avec lequel il joue, accueillant les « accidents » comme autant d’opportunités pour s’épanouir dans son art.

Passionné par Nadar et Man Ray, Paolo Roversi se distingue par sa manière unique de capturer le corps le regard ou le vêtement.



Le parcours de l’exposition, entre ombre et lumière, rend hommage aux photographies de Paolo Roversi, les sublimant dans une atmosphère intimiste.

L’exposition réunit 140 œuvres, dont des images inédites, des tirages Polaroid, des archives, ainsi que ses publications en tant qu’éditeur.

Découvrez le catalogue de l’exposition en cliquant ici ou ici.

