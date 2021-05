Exposition - Quand Dalí rencontre Pink Floyd à l’Atelier des Lumières - IDBOOX

Dalí – L’énigme sans fin est la nouvelle exposition immersive proposée par l’Atelier des Lumières (Paris).



Du 19 mai, jour de la réouverture des lieux de culture, au 2 janvier 2022, le musée numérique emplit ses façades des œuvres de Salvador Dalí. Cet hommage couvre toutes les périodes de l’artiste catalan.

Les miroirs de la pensée de Dalí

La première impression quand on s’immerge dans ce spectacle démesuré, est que Dalí aurait sûrement adoré voir son art magnifié de la sorte. Ses œuvres XXL s’animent et prennent une dimension délirante. On entre en communication avec l’artiste de façon inédite et insoupçonnée.

Pink Floyd et Dalí, ou Dalí et Pink Floyd ?

L’autre émotion ressentie dans Dalí – L’énigme sans fin, c’est la communication entre les œuvres et la musique des Pink Floyd. Le mix de ces deux monstres de la culture fonctionne à merveille. The Wall, The Dark Side of The Moon et d’autres monuments du groupe cohabitent avec les évocations oniriques du peintre.

On est hypnotisé par tant de connexion, on plane dans un cocon sensoriel sidérant.



Pendant 45mn, Gianfranco Iannuzzi, nous plonge dans les différentes facettes de Dalí. De ses recherches initiales impressionnistes et cubistes à ses œuvres mystiques aux thématiques religieuses en passant par sa période surréaliste et ses rapports à la scène, à la photographie et au cinéma, on découvre l’homme à la moustache de façon forte et inédite !

Gaudí grand architecte de l’imaginaire

A la fin de Dalí – L’énigme sans fin, ne partez pas. CultureSpaces nous invite à Barcelone. « Gaudí, architecte de l’imaginaire » est un programme court.

L’architecte a été une source d’inspiration pour Dalí. C’était l’occasion rêvée de retrouver le Parc Guell ou la Casa Batlló ou encore la Sagrada Familia…

A noter, l’Atelier des Lumières ouvre exceptionnellement ses portes en soirée pour présenter “The Last Sentinels”, première création immersive réalisée à partir de centaines de photographies du célèbre artiste Jimmy Nelson. A découvrir du lundi au samedi de 18h30 à 23h du 9 juin au 10 juillet 2021.

