Exposition – Wang Keping en duo avec les arbres du château de Chambord

Du 15 octobre au 17 mars, Chambord invite l’artiste chinois Wang Keping, représenté par la Galerie Nathalie Obadia, pour une rencontre extraordinaire avec le public.

Pour l’exposition Duos, 19 œuvres sont disséminées dans le château de Chambord. Monumentales ou à taille humaine ces sculptures de bois nous racontent l’amour, nous invitant à un dialogue érotique et sensuel.

Wang Keping la seconde vie des arbres

Le sculpteur fait corps avec les bois de cyprès, chêne, acajou, frênes ou autres qu’il choisit.

Alors quand il décide de jeter son dévolu sur un tronc, ce n’est pas au hasard. Il passe un temps infini dans la forêt à la recherche d’un arbre voué à être abattu car malade ou dangereux pour les promeneurs. Il l’observe, parle avec lui, le touche.

Puis l’arbre quitte la forêt pour rejoindre son atelier. Il le « déshabille » délicatement en enlevant son écorce et débute le travail de taille.

Lorsque Wang Keping estime, après des heures de labeur, que ses créations expriment son ressenti, il les laisse alors reposer pendant plusieurs années, le temps que le bois sèche.

Puis, il poursuit sa rencontre en brûlant le bois, pour lui donner sa couleur définitive, joue avec les craquements de celui-ci pour mieux sublimer son œuvre.

Le résultat est étonnant, somptueux, fort et très émouvant.

Alors, quand nous avons demandé à Wang Keping qui dirige l’autre, le bois ou l’artiste, celui-ci nous répond, les deux. Nous lui suggérons alors ceci : « Donc, vous formez vous aussi un duo avec le bois ? » Ses yeux s’illuminent pour nous répondre « mais oui, c’est cela, c’est effectivement une interprétation de mon travail, je n’y avais pas pensé ainsi ! ».

De l’art contemporain à Chambord !

C’est l’extraordinaire escalier à double révolution du château qui a inspiré Wang Keping pour l’exposition Duos.

Le parcours est fabuleux. Le noir profond des œuvres converse à merveille avec le blanc du château et les 800 salamandres qui l’habite. Il se dégage une intimité, une lumière à fleur de peau.



Mais Wang Keping ne s’arrête pas là. Avec la complicité de Yannick Mercoyrol, directeur du patrimoine et de la programmation culturelle de Chambord, ils décident de monter d’un cran dans la rencontre avec le public.

En effet, l’artiste a débuté la taille de deux troncs sélectionnés dans le domaine de Chambord. Ceux-ci font plus de deux mètres de haut et l’artiste les sculpte en ce moment dans les jardins du château.



Pendant sa résidence jusqu’au 15 octobre puis du 28 au 30 octobre, il sculpte inlassablement sous les yeux du public explorant avec virtuosité toutes les possibilités du bois, faisant corps avec ces masses naturelles qui ont tellement à nous dire.

Vous pourrez voir dans notre vidéo et notre reportage photo toute la finesse de ces Duos, mais le mieux est d’aller à Chambord afin de vous rendre compte de l’intensité du travail de Wang Keping, l’homme qui parle à l’oreille des arbres !

Réservez votre entrée à Chambord pour l’exposition Wang Keping Cliquez ici

Envie de voir des expositions ? Consultez notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités