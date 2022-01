Fake News – Une expo à ne surtout pas manquer pour comprendre l'Infox - IDBOOX

Fake news : art, fiction, mensonge, est une expo qui se déroule à la Fondation EDF. C’est une exposition à ne pas manquer en ce début 2022.

Qu’est-ce qu’une fake news ? Comment l’identifier ? Comment lutter contre l’infox ? Dépêchez-vous d’aller voir Fake News à la Fondation EDF. Elle se termine le 30 janvier 2022 et répond à vos questions.

Les Fake News se répandent sur le web comme un virus. Elles envahissent notre quotidien et il est devenu très difficile d’y échapper.

La Fondation EDF consacre une exposition ludique et instructive à ce mal dévastateur. A travers une série de vidéos, d’installations, de photos, de sculptures, de dessins et de peintures, on découvre les mécanismes de création et de diffusion des Fake News.

C’est à la fois passionnant et effrayant. Manipuler l’information et l’opinion parait tellement facile. Les nouvelles technologies et les IA repoussent les limites des infox quasi indétectables.

Les vidéos de Deep Fakes font sourire mais elles n’en restent pas moins inquiétantes. On peut faire dire absolument n’importe quoi à n’importe qui.

Expo Fake News – ” Make Truth Great Again “

Où est le vrai du faux ? La frontière est de plus en plus floue d’autant plus que nous sommes enclins à tomber dans le piège des Fake News. Des scientifiques nous mettent en garde contre la paresse cérébrale qui nous pousse à tendre l’oreille à ce genre d’infox beaucoup plus faciles à digérer.

Heureusement, l’expo Fake News à la Fondation EDF (Paris) a le don de réveiller notre cerveau. Elle nous ouvre les yeux et les oreilles en nous donnant quelques clés pour ne pas tomber dans le piège. Notamment, elle aide à détecter quelles questions il faut se poser pour savoir si on est en face d’une info crédible ou mensongère ?

L’expo est presque d’utilité publique alors n’hésitez pas à y aller avec vos enfants, c’est gratuit.

Cette expo est un dispositif complet qui s’accompagne également d’un dossier pluridisciplinaire d’accompagnement, d’une déclinaison numérique, d’une déclinaison itinérante et d’un webinaire de formation. L’ensemble est à découvrir sur cette page. Découvrez le livre compagnon de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici